مسئول إسرائيلي: معظم الأسرى في غزة على قيد الحياة

العملية البرية في غزة، أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسئول بحكومة الاحتلال: إن وقف إطلاق النار للإفراج عن الرهائن إن حدث سيكون مؤقتًا وبعد ذلك سيتم مواصلة العمليات ضد حماس.

معلومات عن الأسرى والرهائن الإسرائيليين

وزعم المسئول الإسرائيلي، أن العملية البرية في غزة ساهمت في الحصول على معلومات بشأن الأسرى.

حياة الأسرى الإسرائيليين

وأكد المسئول الإسرائيلي، أن المعلومات المتوفرة لدى الجهات الأمنية لجيش الاحتلال والاستخبارات تؤكد أن معظم الرهائن على قيد الحياة.

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وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هنجاري، زعم أن الحصار المفروض حاليا على قطاع غزة مرحلة هامة من أجل تفكيك حركة حماس.



المساعدات المقدمة للمستشفيات



وأضاف زاعما خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: "حماس تستخدم المساعدات المقدمة للمستشفيات وتواصل استخدام السكان دروعا بشرية".



دعم مصري أمريكي



ولفت إلى أنه تم توسيع العمليات الإنسانية في جنوب غزة بمساعدة مصر والولايات المتحدة الأمريكية.



وأكد: ارتفاع عدد القتلى في جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنود وضباط إلى 347 منذ 7 أكتوبر.

هجوم على مواقع حزب الله

ولفت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم عدة مواقع حزب الله ردًا على إطلاق صاروخ مضاد للدبابات تسبب في قتل مواطن صهيوني.



تهديد بضرب غزة بالقنبلة النووية

وكان قد اعترف وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بامتلاك إسرائيل لأسلحة الدمار الشامل وطالب بقصف غزة بالنووي.



وقال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، في تعليقه على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة: "إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة".



وقال عميحاي إلياهو، في تصريحاته عن الهجوم البري على غزة، عندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".



وأضاف وزير التراث الإسرائيلي: "لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة".



وأشار إلياهو إلى أكثر من 240 أسير إسرائيلي لدى حركة حماس في قطاع غزة، وقال: “أصلي وآمل بعودتهم، ولكن هناك أيضا أثمان للحرب”.