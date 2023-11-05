الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

مسئول إسرائيلي: معظم الأسرى في غزة على قيد الحياة

أسرى إسرائيل، فيتو
أسرى إسرائيل، فيتو

العملية البرية في غزة، أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسئول بحكومة الاحتلال: إن وقف إطلاق النار للإفراج عن الرهائن إن حدث سيكون مؤقتًا وبعد ذلك سيتم مواصلة العمليات ضد حماس.

 

معلومات عن الأسرى والرهائن الإسرائيليين

وزعم المسئول الإسرائيلي، أن العملية البرية في غزة ساهمت في الحصول على معلومات بشأن الأسرى.

 

حياة الأسرى الإسرائيليين 

وأكد المسئول الإسرائيلي، أن المعلومات المتوفرة لدى الجهات الأمنية لجيش الاحتلال والاستخبارات تؤكد أن معظم الرهائن على قيد الحياة.

Advertisements

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم: وسعنا العمليات الإنسانية جنوب غزة بمساعدة مصر والولايات المتحدة

السيسي: حل الدولتين الطريق الوحيد نحو السلام العادل والدائم في المنطقة

 

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هنجاري، زعم أن الحصار المفروض حاليا على قطاع غزة مرحلة هامة من أجل تفكيك حركة حماس.
 

المساعدات المقدمة للمستشفيات


وأضاف زاعما خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: "حماس تستخدم المساعدات المقدمة للمستشفيات وتواصل استخدام السكان دروعا بشرية".
 

دعم مصري أمريكي
 

ولفت إلى أنه تم توسيع العمليات الإنسانية في جنوب غزة بمساعدة مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
 

وأكد: ارتفاع عدد القتلى في جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنود وضباط إلى 347 منذ 7 أكتوبر.

 

هجوم على مواقع حزب الله

ولفت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم عدة مواقع حزب الله ردًا على إطلاق صاروخ مضاد للدبابات تسبب في قتل مواطن صهيوني.
 

تهديد بضرب غزة بالقنبلة النووية

وكان قد اعترف وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بامتلاك إسرائيل لأسلحة الدمار الشامل وطالب بقصف غزة بالنووي.


وقال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، في تعليقه على  العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة: "إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة".


وقال عميحاي إلياهو، في تصريحاته عن الهجوم البري على غزة، عندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".


وأضاف وزير التراث الإسرائيلي: "لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة".


وأشار إلياهو إلى أكثر من 240 أسير إسرائيلي لدى حركة حماس في قطاع غزة، وقال: “أصلي وآمل بعودتهم، ولكن هناك أيضا أثمان للحرب”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مسئول إسرائيلي الاسري الإسرائيليين غزة الرهائن الاسرائيليين أخبار غزة الآن قطاع غزة اخبار غزة

مواد متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم: وسعنا العمليات الإنسانية جنوب غزة بمساعدة مصر والولايات المتحدة

قتل الأطفال يصل لبنان، تفاصيل وصور جريمة إسرائيل في بنت جبيل

إسرائيل تطلق كلابها، معلومات عن وحدة عوكتس المتخصصة في حرب الأنفاق (صور وفيديو)

عمرو موسى يدعو لإبلاغ مجلس الأمن بتصريحات إسرائيل حول ضرب غزة بالنووي

الأكثر قراءة

شاهد الفيديو المتسبب في توقيع غرامة على أفشة من النادي الأهلي (فيديو)

أول رد فعل من بيومي فؤاد بعد تعرضه لهجوم حاد بسبب محمد سلام

كل ما تريد معرفته عن معتمد جمال المدير الفني الجديد للزمالك

تعرف على قيمة الغرامة المالية الموقعة على أفشة من الأهلي

أول قرار من معتمد جمال بعد تعيينه مديرًا فنيًا للزمالك

على مسئولية شوبير، إقالة أوسوريو من تدريب الزمالك وهذا البديل

متحدث جيش الاحتلال: قسمنا غزة إلى شطرين ومستمرون في حصار القطاع

انتهاء اجتماع مجلس إدارة الزمالك، وبيان رسمي لعرض القرارات

Advertisements

منوعات

المزيد

في ذكرى رحيله، أبرز قفشات الفنان حسن عابدين

إسرائيل تقتلع 70 شجرة زيتون عمرها أكثر من 100 سنة بالضفة الغربية

متحف شرم الشيخ يعرض قطعا أثرية للملك توت عنخ آمون

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 6-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 5-11-2023 في مصر

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الأحد 5-11-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 5-11-2023 بالأسواق

ارتفاع سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

30 يوما تحت القصف.. حصاد شهر على حرب غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تأسيا برسول الله، قنوت النوازل لنصرة أهل غزة وفلسطين

متى يستجيب الله دعاء الآباء على الأبناء ومتى لا يستجيب؟

ما حكم التقدم على الإمام الراتب في المسجد للصلاة؟.. الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية