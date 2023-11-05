عمرو أديب للحكومة: بيعوا القطارات والمطارات والمواني للقطاع الخاص، الدولة مدير فاشل (فيديو)

علق الإعلامي عمرو أديب على تصريح رئيس الوزراء اليوم في المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية، بشأن إسناد بعض المطارات والموانئ للقطاع الخاص، قائلًا: "أنا بنادي بده من زمان من سنوات طويلة".

اقرأ: رئيس الوزراء: الحكومة تعتزم طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص

إسناد المطارات والموانئ للقطاع الخاص

وأضاف أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": “اللي أنا عايزه انه يكون هناك جدية في إسناد بعض المطارات والمواني للقطاع الخاص، واتخاذ هذه الخطوة، خلاص مفيش دول بتدير هذه الأشياء، وانت بتنزل في مطارات عالمية تديرها شركات لدول أخرى تحمل علما مختلفا عن علم الدولة اللي فيها، واتحدث عن مطارات أوروبية وأمريكية ومواني أجنبية في الشرق الأقصى وأماكن كثير”.

وتابع: "فلتخرج الدولة من إدارة الأشياء والتمسك بتلابيب المؤسسات لأغراض تاريخية ونفعية قصيرة، آن الأوان يبقى عندك مطار يتم ضخ فيه أموال وخبرات ودم جديد، نحن مطاراتنا كلها بتدار بنفس الطريقة علي مدى عشرات السنين ومفيش تقدم لكن محتاجة استثمار وتكبر، والحقيقة الدولة مدير فاشل".

Advertisements

عمرو أديب: انا بقالي ١٠ - ١٥ سنة بقول نبيع القطر.. في العالم كله كده وهتلاقي شركة ألمانية بتشغل قطارات انجلترا



يعرض الآن مجانًا على شاهدhttps://t.co/y5cffbGGxW #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/vfS2V4jEIP — الحكاية (@Elhekayashow) November 5, 2023

الخروج من عباءة الحكومة

وأكمل: "آن الأوان نخرج من عباءة الحكومة، الدولة تنظم والقطاع الخاص يدير وتعمل مناقصات ويبقى فيه تطوير والدنيا تكبر، احنا مش جايبين حد هنديله مفتاح البلد ونروح ولكن احنا بنظم القوانين وبنوجه القطاع الخاص يعمل التطوير والرؤية التنموية اللي احنا عايزينها لتنشيط السياحة ودعم الاقتصاد، يعن مثلا نعمل مناقصة ونقول مين عايز يدير مطار القاهرة الدولي ونبتدي نجرب في صالة 1 وصالة 2 وصالة 3 ولتأتي إلينا الخبرات الدولية".

عمرو أديب: آن الأوان نخرج من عباءة الحكومة.. الدولة تنظم والقطاع الخاص يدير وتعمل مناقصات

يعرض الآن مجانًا على شاهدhttps://t.co/LayFZOKEEy #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/2UZx9nhN35 — الحكاية (@Elhekayashow) November 5, 2023

بيع القطارات

وواصل: "أنا بقالي 10 و15 سنة بقول نبيع القطر في العالم كله كده وهتلاقي شركة ألمانية بتشغل قطارات انجلترا، هاتوا شركة عالمية تدير القطارات، انت ليه تتعب نفسك وتجيب فلوس من جيبك؟ أناشد الأخوة في الحكومة إن الأتوبيس الجديد اللى عرضوه اليوم علشان يفضل نظيف انت محتاج نظام اَخر وانا اسف بقولك الدولة غير قادرة علي انها تبقى علي هذا الأمر نظيفا وهي مدير فاشل، الخواجة اللي جاي صيني ياباني إنجليزي إماراتي لو العامل غلط هيقوله مساء الخير باي باي، ليه أنا عايز جودة وعايز يكسب، أرجوكم اعطوا القطاع الخاص فرصته التاريخية بقى، لو فيه هدف لوزارة في مصر تعمل شيء اعطي القطاع الخاص المصري الفرصة وحاشا لله اني اقولك بيعها للأجانب، الأجانب لأ، أصل احنا مش بنحب الاستثمار الأجنبي، اعطيها للقطاع الخاص المصري والمصريين يشغلوها وخد العائد والنتيجة".

واستطرد:"التاريخ فرص وساعات ربنا بيفتحلك سكة ويقولك اتفضل يا ابني، انت مشكورا عملت البنية الأساسية والتوسعة وكده باشا سيب التشغيل والإدارة للقطاع الخاص".