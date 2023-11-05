المتحدث باسم الخارجية: تصريحات وزير إسرائيلي حول ضرب غزة بالنووي انحراف وتطرف
قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية: إن تصريحات وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، دليل على مدى الانحراف والتطرف الذي لحق بعدد من صناع القرار فى الحكومة الإسرائيلية.
وطالب المجتمع الدولى فى تدوينه له على شبكة أكس، المجتمع الدولى بالتصدى بحسم لخطاب العنف والكراهية والعنصرية.
وأشار إلى أن العالم يتحدث عن نزع السلاح النووى ومخاطره والبعض متعطش للمزيد من الدمار والقتل.
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