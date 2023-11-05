الأحد 05 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

رئيس المخابرات الأمريكية يزور إسرائيل بسبب قضية الأسرى لدى حماس

المخابرات الأمريكية،
المخابرات الأمريكية، فيتو

العملية البرية في غزة، أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل منذ قليل، نقلا عن تقارير إعلامية أمريكية كشفت زيارة رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA إلى المنطقة.

 

الأسرى الإسرائيليين

ولفتت إلي أن تقارير إعلامية أمريكية قالت إن زيارة رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تبدأ بإسرائيل لتكثيف الجهود حول قضية الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

 

لقاء كبار المسئولين بإسرائيل


وكشفت التقارير أنه من المقرر أن يلتقي رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بكبار المسؤولين بالجهاز الأمني ​​الإسرائيلي ويتوجه إلى دول أخرى بالمنطقة.

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مسئول إسرائيلي: معظم الأسرى في غزة على قيد الحياة

 

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مسئول بحكومة الاحتلال: إن وقف إطلاق النار للإفراج عن الرهائن إن حدث سيكون مؤقتًا وبعد ذلك سيتم مواصلة العمليات ضد حماس.


 

معلومات عن الأسرى والرهائن الإسرائيليين
 

وزعم المسئول الإسرائيلي، أن العملية البرية في غزة ساهمت في الحصول على معلومات بشأن الأسرى.

 

حياة الأسرى الإسرائيليين 
 

وأكد المسئول الإسرائيلي، أن المعلومات المتوفرة لدى الجهات الأمنية لجيش الاحتلال والاستخبارات تؤكد أن معظم الرهائن على قيد الحياة.

 

تهديد بضرب غزة بالقنبلة النووية


وكان قد اعترف وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بامتلاك إسرائيل لأسلحة الدمار الشامل وطالب بقصف غزة بالنووي.


وقال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، في تعليقه على  العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة: "إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة".


وقال عميحاي إلياهو، في تصريحاته عن الهجوم البري على غزة، عندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".


وأضاف وزير التراث الإسرائيلي: "لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة".


وأشار إلياهو إلى أكثر من 240 أسير إسرائيلي لدى حركة حماس في قطاع غزة، وقال: “أصلي وآمل بعودتهم، ولكن هناك أيضا أثمان للحرب”.

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