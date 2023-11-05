أخبار الاقتصاد اليوم، ارتفاع أسعار السكر.. آخر تطورات الدولار والذهب.. وتفاصيل معرض النقل الذكي

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد.

ارتفاع أسعار السكر اليوم الأحد

تشهد أسعار السكر ارتفاعا ملحوظًا بالسوق المحلي، حيث يتراوح سعر السكر بالأسواق اليوم الأحد ما بين 32 إلى 40 جنيها للكيلو.

وكان مجلس الوزراء أعلن منذ عدة أسابيع عن تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار، وتتضمن المبادرة 7 سلع أساسية وهي السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، واللحوم والدواجن والبيض.

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وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المبادرة تستمر لمدة 6 أشهر بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، منوهة إلى زيادة المعروض من السلع بمنافذها لتحقيق التوازن السلعي في السوق والمساهمة في إنجاح المبادرة.

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023

سعر الدولار، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديث عبر الموقع الرسمي للبنوك.

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر كالآتي:

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

آخر تحديث في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الأحد

أسعار الذهب الآن، ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد 5 أكتوبر2023، وفقًا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2942 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2575 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2208 جنيهات.

بعد الكشف عنه، كل ما تريد معرفته عن القطار الكهربائى الإقليمى الذكى «ديزيرو» (صور)

شهد معرض ومؤتمر النقل الذكى TransMEA الذي يقام في القاهرة في الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر أول ظهور لقطار "ديزيرو “Desiro الذكى الكهربائى الإقليمي (160 كم/ساعة)، والذي تصل السعة الإجمالية له 849 راكبًا، ويعمل تصميم القطار المكون من طابقين على رفع كفاءته في الأداء وزيادة راحة الركاب.



وسائل راحة للركاب

ويتضمن قطار ديزيرو باقة من وسائل الراحة الحديثة التي يستفيد منها الركاب، ومن بينها أربع دورات مياه، ومكانين للكراسي المتحركة لمتحدي الإعاقة، وعربة ترولي خاصة، وكذلك أحدث نظم معلومات للركاب و24 كاميرا مراقبة CCTV، ويشمل قطار ديزيرو على مقابس الكهرباء ومخارجUSB متاحة بسهولة للاستخدام.

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وكشف المهندس طارق على، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي في مصر، والتى تنفذ حاليًا شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر أنهم سينتهون قريبًا من تصنيع أول قطار كهربائى سريع سيتم تشغيله في مصر من طراز فيلارو Velaro (230 كم/ساعة) في مصانع الشركة بألمانيا وبمجرد استكمال تصنيعه، سيتم شحن قطار الفيلارو Velaro إلى مصر.

قبل فتح أبوابه للجمهور، تفاصيل أبرز ما يمكن مشاهدته بمعرض النقل الذكي (صور)

يفتح المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا 2023 Trans-MEA أبوابه للجمهور غدا، ولذلك نقدم خلال السطور بالصور أبرز ما يمكن مشاهدته بمعرض النقل الذكي قبل الذهاب إليه.



ساحة المعارض الخارجية

- تشهد الساحة الخارجية لمعرض النقل الذكي كل مشروعات الجر الكهربائي ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة، وإتاحة تفقدها لزائري المعرض وتشمل:

-استعراض القطار الكهربائى الذكى السريع ديزيزو

الصناعات الغذائية: تفعيل برنامج خدماتي لتعزيز دور الغرفة فى خدمة الأعضاء

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن بدء تفعيل "برنامج خدماتي" ويهدف البرنامج إلى تعزيز دور الغرفة فى تقديم خدمات مميزة للأعضاء، ويأتى ذلك إيمانًا من الإدارة بأن الدور الأساسى للغرفة هو أن تكون الراعى الرسمى لقطاع الصناعات الغذائية.



وتقدم الغرفة خدماتها فى محاور عملها الثلاثة وهم: المساهمة فى تحسين مناخ أعمال القطاع - خدمات أعمال الشركات الأعضاء- خدمة المجتمع المرتبط بالصناعات الغذائية.



موقف منصات التواصل الاجتماعي من الحرب على غزة، مواقف سياسية أم مصالح مادية

كشف العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة الكثير من التوجهات الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي، فبعض المنصات تمنع فيديوهات الحرب على غزة أو الإشارة إليها والبعض الآخر يتناولها بشكل طبيعى، فما سبب ذلك هل له علاقة بأيديولوجية وتوجهات ملاك المنصة أم بسبب الدول المالكة للمنصة وسياستها وتحيزها لأحد الأطراف أم لمصالح مادية.



ويوضح إسلام نصرالله خبير التحول الرقمى إن منصات التواصل الاجتماعي بها تباين واضح فى المواقف فعلى سبيل المثال فأن منصتا ميتا الأبرز فيسبوك وإنستجرام قامتا بحجب عدد من المنشورات الداعمة للفلسطينيين وفى المقابل فإن منصة X توفر لمستخدميها مساحة أكبر للتعبير عن آرائهم ومعرفة ما يجرى على أرض الواقع.

ورفض خبير التحول الرقمي حملات ترهيب المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مواقفهم السياسية مؤكدا أن تلك المنصات لطالما نادت بحرية الرأي والتعبير، واليوم تقوم بحذف التدوينات والفيديوهات والآراء بناء على مواقف السياسية ومصالح مادية.

ولفت نصر الله، إلى أن هذا يتناقض مع اتفاقيات حقوق المستخدمين والتي تنص عليها كافة القوانين الدولية، كما أنها تعتبر تعديا على حقوق الإنسان والتى من أهمها حرية التعبير عن الرأي.

أسعار العدس مساء اليوم الأحد 5-11-2023 في الأسواق

استقرت أسعار العدس، مساء اليوم الأحد 5-11-2023 في الأسواق، وفقًا لآخر الأسعار المطروحة في الأسواق المصرية، وسط إقبال كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة.

سعر العدس اليوم



وتنشر "فيتو" سعر العدس اليوم، وفقًا لآخر التحديثات في أسعار البقوليات اليوم في ظل ارتفاع الطلب عليها، حيث تعد من السلع الأساسية والغذاء الرئيسي في الوجبات المصرية المختلفة.

أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 5-11-2023 في السوق المحلي

سعر الزيت اليوم، شهدت أسعار الزيت، حالة من الاستقرار مساء اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023، في الأسواق المصرية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقًا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.

75 جنيهًا أعلى سعر للتر زيت عباد الشمس في الأسواق

وسجل متوسط سعر زيت عباد الشمس نحو 61.49 جنيه، ليتراوح سعر زيت عباد الشمس من 37.5 جنيه أقل سعر له في الأسواق، إلى 75 جنيهًا أعلى سعر للزيت في السوق.

فيما سجلت أسعار زيت عباد الشمس النقي متوسط سعر قدره 67.89 جنيه، ليتراوح سعر زيت عباد الشمس الفاخر من 48 جنيهًا إلى 85 جنيهًا.



ارتفاع أسعار زيت أصناف متنوعة في الأسواق

وفي نفس السياق؛ سجلت أسعار زيت أصناف متنوعة ارتفاعًا طفيفًا بنحو 0.71% مقارنة بالأمس، مقابل انخفاضه بنحو 5.79 % مقارنة بسعره الأسبوع الماضي.

وسجل زيت ذرة أصناف متعددة متوسط سعر قدره 69.16 جنيه، ليتراوح سعر لتر زيت ذرة أصناف متنوعة من 52 جنيهًا أقل أسعاره إلى 85 جنيهًا الأعلى في السوق.

110 جنيهات أعلى سعر للتر زيت الذرة في الأسواق

وسجلت زيت الذرة متوسط سعر قدره 72.1 جنيه، ليتراوح سعر زيت الذرة من 53 جنيهًا أقل سعر للتر إلى 110 جنيهات أعلى سعر للزيت.

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