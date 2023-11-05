قبل فتح أبوابه للجمهور، تفاصيل أبرز ما يمكن مشاهدته بمعرض النقل الذكي (صور)

يفتح المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا 2023 Trans-MEA أبوابه للجمهور غدا، ولذلك نقدم خلال السطور بالصور أبرز ما يمكن مشاهدته بمعرض النقل الذكي قبل الذهاب إليه.

ساحة المعرض الخارجية



- تشهد الساحة الخارجية لمعرض النقل الذكي كل مشروعات الجر الكهربائي ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة ، واتاحة تفقدها لزائري المعرض وتشمل:

-استعراض القطار الكهربائى الذكى السريع ديزيزو

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-القطار الكهربائي الخفيف

-مونوريل شرق وغرب النيل

- الخط الثالث للمترو.

- العربات المطورة لنقل البضائع بالسكك الحديدية " عربة قلاب – عربة غلال "

-مزلقان الكتروني

-مفاتيح السكة الحديد

-الأتوبيس الترددي BRT

– أتوبيسات العاصمة

– تاكسي العاصمة

-لانش بحري تحيا مصر مصنوع من الفيبر جلاس.

-تم توفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد المعرض من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة ، عبر توفير مسارات ربط بين ميدان العباسية وأرض مصر للمعارض، بالإضافة لربط محور المشير ببوابات المعرض بخدمة الأتوبيس الترددي,

- كما تم توفير أتوبيسات لنقل زائري المعرض من خارج القاهرة يوميًا وذلك من (الفيوم – بني سويف – الإسكندرية – المحلة – شبين الكوم – الإسماعيلية – السويس – المنصورة – الزقازيق - فاقوس) حيث يتم تحرك الاتوبيسات بإتجاه القاهرة في الساعة الثامنة صباحًا ويتم العودة في الساعة الخامسة عصرًا.

-جناح وزارة النقل سيعرض العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها وايضا التى تم اقتتاحها بالتزامن مع المعرض مع عقد العديد من ورش العمل

ساحة الابتكار للشباب

-المعرض يضم ساحة للابتكار لعرض مشروعات وأفكار الشباب من مختلف الجامعات المصرية والمدارس التكنولوجية.

- يشارك في المعرض 350 شركة من 50 دولة.

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