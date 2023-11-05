موقف منصات التواصل الاجتماعي من الحرب على غزة، مواقف سياسية أم مصالح مادية



كشف العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة الكثير من التوجهات الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي، فبعض المنصات تمنع فيديوهات الحرب على غزة أو الإشارة إليها والبعض الآخر يتناولها بشكل طبيعى ، فما سبب ذلك هل له علاقة بأيديولوجية وتوجهات ملاك المنصة أم بسبب الدول المالكة للمنصة وسياستها وتحيزها لأحد الأطراف أم لمصالح مادية.



تباين منصات التواصل الاجتماعي

ويوضح د. إسلام نصرالله خبير التحول الرقمى إن منصات التواصل الاجتماعي بها تباين واضح فى المواقف فعلى سبيل المثال فأن منصتا ميتا الابرز فيسبوك وإنستجرام قامتا بحجب عدد من المنشورات الداعمة للفلسطينيين وفى المقابل فأن منصة X توفر لمستخدميها مساحة أكبر للتعبير عن ارائهم ومعرفة مايجرى على ارض الواقع.

Advertisements

ورفض خبير التحول الرقمي حملات ترهيب المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مواقفهم السياسية مؤكدا ان تلك المنصات لطالما نادت بحرية الرأي والتعبير، واليوم تقوم بحذف التدوينات والفيديوهات والآراء بناء على مواقف السياسية ومصالح مادية.

ولفت نصر الله، إلى أن هذا يتناقض مع اتفاقيات حقوق المستخدمين والتي تنص عليها كافة القوانين الدولية، كما أنها تعتبر تعديا على حقوق الإنسان والتى من أهمها حرية التعبير عن الرأي.

حملات ترهيب المؤثرين

ورغم تعلل منصة مثل ميتا بوجود قيود من الاتحاد الاوروبى وفقا لقانون الخدمات الرقمية مما استدعى حذف ما يقرب من 800 ألف منشور تتعلق بالحرب على غزة تحت بند انتهاك معايير المجتمع الخاصة لكن ذلك لايخفى وجود دوافع ونية للاستجابة لهذا الكلام والدليل ان منصة X واجهت نفس التحديات لكن سياستها لم تتغير بدون حذف او وقف للحسابات او التهديدات بذلك رغم وجود المنصتين بدولة واحدة وهى الولايات المتحدة الأمريكية فضلا عن إن الخدمة المدفوعة بمنصة X تكون الرقابة على المعلومات معدومة تقريبا.