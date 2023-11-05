الأحد 05 نوفمبر 2023
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رياضة

المقاولون 2003 يهزم طنطا في دوري الجمهورية للشباب

المقاولون 2003 يهزم
المقاولون 2003 يهزم طنطا في دوري الجمهورية للشباب،فيتو

دوري الجمهورية للشباب، حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2003 الفوز على فريق نادي طنطا بهدف أحرزه أحمد ناجي في الدقيقة 46 من الشوط الأول، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون، ضمن منافسات دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2024/2023.

يقود الفريق المدير الفني عبد العزيز مصطفي (زيزو) وسعد عبد الباقي مدربا وتونسي سيد مدرب حراس المرمى ونادر نشأت مخطط أحمال وسعيد صابر إداري الفريق وإسلام إسحاق أخصائي إصابات الملاعب.

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نظام مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب للقسم الأول


وينظم اتحاد الكرة مسابقات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003 و2005 و2007، من مرحلتين، وتقام المرحلة الأولى بنظام دوري من دور واحد، أما المرحلة الثانية فسيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين للمنافسة على البطولة ومجموعة لعدم الهبوط وذلك حسب ترتيبهم في المرحلة الأولى.

 

كما ينظم اتحاد الكرة بطولة الجمهورية لمواليد 2006 و2008 و2009، من دورين.

وقرر اتحاد الكرة، خوض فرق دوري الجمهورية للناشئين والشباب، لضربات الجزاء الترجيحية في جميع المسابقات حال انتهاء المباريات بالتعادل.

وشدد اتحاد الكرة، على اللجوء لضربات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباريات بالتعادل في بطولات الجمهورية موسم 2023-2024، ويحصل الفريق الفائز بركلات الترجيح على نقطة إضافية.

الهبوط من القسم الأول إلى القسم الثاني


وتهبط الـ 6 فرق الأخيرة من دوري الجمهورية للشباب 2003 إلى دوري الدرجة الأدنى للشباب 2024-2025.
كما تهبط 5 فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2005 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

ويهبط عدد ثلاث فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2006 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

كما يهبط عدد 6 فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2007 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

وتهبط ثلاث فرق الأخيرة من دوري الجمهورية 2008 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

وأخيرا يهبط عدد فريقان صاحبا المركزين الأخيرين من دوري الجمهورية 2009 إلى دوري الدرجة الأدنى 2024 -2025.

الصعود من القسم الثاني إلى القسم الأول


ويتم تنظيم دورة من دور واحد قبل بداية موسم 2024-2025، لكل مرحلة سنية بين أوائل القسم الثاني للشباب والناشئين، مع الأندية الثلاثة الأوائل الصاعدين كفريق أول إلى مسابقات القسم الأول.

“أول مجموعة القاهرة - أول مجموعة بحري - أول مجموعة الصعيد” لكل مرحلة سنية بالإضافة إلى الثلاثة أندية الصاعدة أنديتها من دوري القسم الثاني أ للدوري الممتاز وعلى حسب تلك النتائج يتم صعود الثلاثة أندية الأوائل منهم لدوري الجمهورية القسم الأول للشباب والناشئين موسم 2024 -2025.

علي ياسر يقود زمالك 2003 للفوز على سد أسوان بسباعية بدوري الجمهورية

الزمالك يتصدر ترتيب دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003

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دوري الجمهورية للشباب فريق المقاولون العرب نادي طنطا المقاولون العرب نظام مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب للقسم الأول

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