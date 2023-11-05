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رياضة

علي ياسر يقود زمالك 2003 للفوز على سد أسوان بسباعية بدوري الجمهورية

علي ياسر، فيتو
علي ياسر، فيتو

فاز فريق الشباب لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2003 على نظيره سد أسوان بسباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على مجمع ملاعب إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري الجمهورية.

أهداف مباراة زمالك 2003 وسد أسوان 

أحرز أهداف الزمالك كل من؛ علي ياسر "هدفين" وعبد الله محمد "هدفين" وعبد الرحمن حمادة الفيومي ومحمد صلاح وسيد شريف. 

وقدم لاعبو الزمالك أداء رائعا خلال مجريات اللقاء، وصنع الفريق أكثر من فرصة أمام مرمى سد أسوان، واستطاعوا تسجيل سبعة أهداف على مدار شوطي المباراة، كما أهدروا أكثر من فرصة محققة أمام مرمى الضيوف.

بهذا الانتصار يرتفع رصيد "زمالك 2003" إلى النقطة 25 في صدارة جدول ترتيب دوري الجمهورية.

ويقود فريق "زمالك 2003" كل من؛ إبراهيم صلاح مديرًا فنيًا، وأحمد زكريا ومعتز صلاح مدربين مساعدين، وحسني مسعد مدربًا لحراس المرمى، ورضا عبد الواحد إداريًا، ومحمود سعيد اخصائيًا للتأهيل والإصابات، رفعت حمدي مسئولًا للمهمات. 

زمالك 2003 والجونة

  وفاز فريق الشباب لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2003 على نظيره الجونة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة دوري الجمهورية.

أهداف مباراة الزمالك والجونة 

أحرز أهداف الزمالك كل من محمد صلاح "هدفين" وعلي أحمد حسام "ميدو" وكريم عبدون.

بهذا الانتصار يرتفع رصيد "شباب الزمالك" للنقطة رقم 22 في صدارة جدول ترتيب البطولة.

وحرص حازم إمام نائب المدير الفني لقطاع الناشئين على التواجد في ملعب المباراة من أجل دعم ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.

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مباراة الزمالك 2003 وبلدية المحلة

 فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2003، على بلدية المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، بالجولة التاسعة  لبطولة الجمهورية.

 

أهداف مباراة الزمالك وبلدية المحلة

أحرز أهداف الزمالك: عبد الرحمن الفيومي هدفين، كريم عبدون وعبدالله محمد وعلي ياسر بواقع هدف لكل لاعب.

وظهر لاعبو الزمالك بمستوى فني مميز وصنعوا فرصا عديدة استطاعوا خلالها تسجيل خمسة أهداف وإضاعة بعض الفرص المحققة، وذلك في الظهور الأول لإبراهيم صلاح كمدير فني للفريق خلفا لمحمد حسن الذي كان يشغل المنصب نفسه.

وشهد اللقاء تواجد إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بالنادي وجمال حمزة المدير الفني للقطاع وحازم إمام نائب المدير الفني وشكري حسن المدير الإداري للقطاع وأحمد السيسي مدير إداري القطاعات، بجانب أعضاء اللجنة الفنية لقطاعات الكرة بالقلعة البيضاء.

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