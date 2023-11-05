الدوري المصري، أسامة فيصل يسجل أول هاتريك وأسرع هدف هذا الموسم

الدوري المصري، دون أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي، إحراز أول هاتريك في مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقاد أسامة فيصل البنك الأهلي لتحقيق الفوز الأول لفريقه بالدوري في الظهور الأول لطارق مصطفي المدير الفني بعدما سجل ثلاث أهداف “هاتريك” في المباراة التي انتهت بفوز البنك الأهلي 4-0 في ختام الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري.

كما أحرز أسامة فيصل أسرع أهداف الدوري المصري هذا الموسم بعد 41 ثانية فقط من بداية المباراة.

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وجاءت أهداف البنك الأهلي في مرمى المصري البورسعيدي عن طريق: هاتريك لـ أسامة فيصل في الدقيقة الأولى والدقيقة 15 والدقيقة 62، وسجل كريم بامبو هدف في الدقيقة 53.

وأقتحم أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي، المنافسة على ترتيب هدافي الدوري بعدما أحرز هاتريك في فوز فريقه على المصري البورسعيدي 4-0 بالجولة السادسة.

ترتيب هدافي الدوري المصري 2023

1- جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري: 6 أهداف

2- أحمد بلحاج لاعب الجونة: 5 أهداف

2- مصطفى عبد الرؤوف زيكو لاعب زد اف سي : 5 أهداف

2- حسام أشرف لاعب بلدية المحلة : 5 أهداف

3- بيرسي تاو لاعب الأهلي: 4 أهداف

3- أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا: 4 أهداف

4- جوزيف أوشايا لاعب المقاولون العرب: 3 أهداف

4- فادي فريد لاعب سموحة: 3 أهداف

4- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك: 3 أهداف

4- فيستون كالالا مايلي لاعب بيراميدز: 3 أهداف

4- أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي: 3 أهداف

وأسدل الستار علي مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد فوز البنك الأهلي علي المصري 4-0 في ختام الجولة وتحقيق أول انتصار له هذا الموسم.

وحقق البنك الأهلي فوزا كبيرا علي المصري في الظهور الأول لطارق مصطفي المدير الفني الذي تولي المسئولية خلفا لبابا فاسيليو.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة ويليه فيوتشر وصيفا برصيد 12 نقطة.

ويتبقى للنادي الأهلي ثلاث مباريات مؤجلة أمام سيراميكا كليوباترا والجونة وبلدية المحلة.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السادسة

1 - بيراميدز 13 نقطة

2 - مودرن فيوتشر 12 نقطة

3 - زد اف سي 12 نقطة

4 - الاتحاد 11 نقطة

5 - إنبي 10 نقاط

6 - طلائع الجيش 10 نقاط

7- الأهلي 9 نقاط

8 - المصري 9 نقاط

9 - الزمالك 8 نقاط

10 - الجونة 8 نقاط

11- بلدية المحلة 8 نقاط

12 - سموحة 8 نقاط

13 - سيراميكا 7 نقاط

14 - الإسماعيلي 4 نقاط

15 - فاركو 4 نقاط

16 - الداخلية 4 نقاط

17 - البنك الأهلي 3 نقاط

18 - المقاولون نقطتين



نتائج الجولة السادسة للدوري المصري

سموحة 0-1 الاتحاد السكندري

الزمالك 1-2 زد

سيراميكا 2-0 بيراميدز

الجونة 2-0 الداخلية

بلدية المحلة 3-2 فاركو

المقاولون 1-2 الأهلي

فيوتشر 0-1 إنبي

الإسماعيلي 2-3 طلائع الجيش

المصري 0-4 البنك الأهلي

الأهلي يفوز علي المقاولون

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان أحمد بالجبل الأخضر في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

تقدم طاهر محمد طاهر بهدف للأهلي في الدقيقة 45+4 ثم أضاف محمد هاني الهدف الثاني في الدقيقة 85 قبل أن يسجل الأوغندي جوزيف أوشايا من ضربة جزاء للمقاولون في الدقيقة 89.

الزمالك يخسر للمرة الثانية علي التوالي



وتلقى نادي الزمالك خسارته الثانية في الدوري المصري أمام ضيفه زد 2-1 بإستاد القاهرة ضمن الجولة السادسة للبطولة.



تقدم التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة الثالثة لصالح الزمالك ثم تعادل زد في الدقيقة 32 عن طريق مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" ثم أحرز الأنجولي ديلسون كاموني هدف زد الثاني في الدقيقة 81.

بيراميدز يتلقى خسارته الأولى في الدوري المصري



وتلقى بيراميدز الهزيمة الأولى بالدوري المصري الممتاز، أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة.



وتقدم سيراميكا بهدف سجله الجزائري أحمد قندوسي في الدقيقة 21، ثم أحرز محمد شكري الهدف الثاني 90+2.

الاتحاد يحسم ديربي الإسكندرية



وحقق الاتحاد فوزا صعبا في ديربي الإسكندرية على حساب مضيفه سموحة 1-0 باستاد الإسكندرية، في افتتاح الجولة السادسة للدوري المصري.

أحرز هدف اللقاء كريستوفاو مابولولو في الدقيقة 60 من ضربة جزاء، ليرفع المهاجم الأنجولي رصيده إلى 6 أهداف، ويعتلي ترتيب هدافي الدوري هذا الموسم.