الإثنين 06 نوفمبر 2023
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عقارات

لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي، تعرف على موعد فك حظر بيع أو تأجير شقتك؟

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

تساءل الكثيرين من حاجزي شقق الإسكان الاجتماعي وسكن كل المصريين عن المدة الزمنية المسموح خلالها التصرف فى شقته وفك الحظر عن بيعها أو تأجيرها.

وبحسب وزارة الإسكان ممثلة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لا يجوز التصرف في الوحدة السكنية التي حصل عليها المواطن ضمن البرنامج الرئاسي "الإسكان الاجتماعي - سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي الدخل. إلا بعد مرور 7 سنوات والحصول على موافقة كتابية من الصندوق تٌفيد بحصوله على مخالصة من كافة الالتزامات وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.

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وكل من يخالف هذا القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر)، وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.

وبحسب تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015، نصت على أن "يحظر على المستثمر أو المستفيد استعمال الوحدة السكنية المدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى لغير سكناه هو وأسرته  كما يحظر عليه التصرف فى هذه الوحدة أو التعامل عليها قبل مضي سبع سنوات من تاريخ الحصول على الدعم أو الحصول على موافقة الصندوق ويقع باطلًا كل تصرف من التصرفات أو المعاملات التى تتم بالمخالفة لذلك".
 و"عدم التصرف في الوحدة محل هذا الاتفاق أو تأجيرها أو تمكين أحد من شغلها أو الانتفاع بها أو جزء منها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الصندوق، وذلك خلال 7 سنوات من تاريخ استلام المستثمر للوحدة محل الاتفاق".
 كما كشفت  وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية بأنشطة متنوعة بعدد من المدن الجديدة.

وتطرح بمدينة سوهاج الجديدة أرضًا تعليمية بمساحة 9534 مترا بسعر 13 ألف جنيه، وأرضا عمرانية بمساحة 25667 مترا بسعر  ألفي جنيه للمتر، وأرضا ورش حرفية بمساحة 1008 أمتار بسعر ألف جنيه للمتر، وأرض حق انتفاع بمساحة 28476 مترا.

أهم 3 أسئلة لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي وإجاباتها

بدء تسليم دفعة من شقق سكن مصر للحاجزين بالقاهرة الجديدة

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