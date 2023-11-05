أهم 3 أسئلة لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي وإجاباتها

طرح عدد كبير من حاجزي شقق الاسكان الاجتماعي وسكن كل المصريين عددا من التساؤلات حول حجز شقق المشروع، ونستعرض أهم وأبرز تلك الأسئلة وإجاباتها من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

ماذا أفعل في حالة وجود عيوب تشطيب في الوحدة المخصصة لي؟

ويجب على المواطن ألا يستلم الوحدة وعدم التوقيع على محضر التسليم والرجوع إلى الجهاز أو المديرية لتصليح عيوب الترميم أو التشطيب، وفي حالة عدم الاستجابة من الجهاز أو المديرية يتم تقديم العميل بشكوى رسمية للصندوق موثقة بصور للوحدة السكنية وسيتم مخاطبة الجهاز / المديرية أو تغيير الوحدة للعميل بنفس ميزة التخصيص (الدور -المساحة).

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في حالة أن العميل متقدم على مشروعين هل يمكن التنازل عن المشروع الموجود على النظام الآلي للصندوق وانتظار الثاني؟ أيهما أفضل؟

من الممكن أن يتنازل العميل عن تقديمه في المشروع الموجود على النظام ما دام لم ينه إجراءاته في ذلك المشروع ولم يستلم وحدته ولم يصرف له الدعم... أما بالنسبة لأيهما أفضل فهذا يتعلق بالعميل وهل المشروع الأول مناسب له أم لا وهو الوحيد المسؤول عن قراره في ذلك.

كيف اتعرف على أسباب رفضي بالنظام الآلي للصندوق؟

يمكن من خلال الاتصال بمركز الاتصالات على أرقام ١١٨٨/٥٧٧٧/٥٩٩٩ من الساعة 9 ص حتى 9 م أو من خلال التوجه لمراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن مديريات الإسكان (جهاز مدينة ١٥ مايو – جهاز مدينة دمياط الجديدة - جهاز مدينة السادات – جهاز مدينة أسيوط الجديدة - الجهاز التنفيذي لمشروع إسكان الشباب بمدينة الشروق - جهاز مدينة الصالحية الجديدة - مديرية الإسكان بالوادي الجديد)

وكشفت وزارة الإسكان ممثلة فى الجهاز المركزي للتعمير عن أسعار شقق الطرح الجديد للجهاز ضمن مشروع المجتمع السكنى الجديد – أطلس – حلوان، وتطرح الوزارة الشقق نصف تشطيب بمساحات مختلفة تتراوح بين 67.9 و96.3 م2)، جاهزة للاستلام خلال شهر فبراير المقبل وسعر المتر يتراوح ما بين 7475 جنيها – 7549 جنيها للمتر.

وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن الطرح يتم من خلال الجهاز، ممثلًا في الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، ويتم طلب كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، اعتبارًا من يوم الأربعاء 8/11/2023، والمعاينة يوميًا عدا الجمعة، بالمجتمع السكنى الجديد – أطلس – حلوان، المشروع الأمريكي.

وأضاف المهندس خالد جاد، رئيس جهاز المشروعات المشتركة، أنه يتم سداد 10 % كجدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية، ويتم سداد دفعة تخصيص 15 % خلال 5 أيام عمل من سداد جدية الحجز، ويتم سداد دفعة استلام 25 % خلال شهرين من سداد دفعة التخصيص، ويمكن تقسيط الـ50 % المتبقية على أقساط شهرية لمدة (5 سنوات - 10 سنوات - 15 سنة) وفقًا لإمكانيات ورغبة العميل، بفائدة 7 %، ويتم منح العميل خصم 3 % فى حالة السداد الفوري.