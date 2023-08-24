تفاصيل طرح أراضي الإسكان الأكثر تميزا

كشفت وزارة الإسكان عن بدء التقديم على أراضي الطرح الثالث للأفراد ضمن برنامج مسكن الذي تطرحه بالمدن الجديدة، ويضم قطع أراضي للإسكان المتوسط والإسكان المتميز والإسكان الأكثر تميزًا.

ونستعرض تفاصيل محور الأراضي الأكثر تميزًا:

الطرح يضم 38 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزًا بمدن (القاهرة الجديدة – العبور – المنصورة الجديدة).

وتتوزع الأراضي على مدينة القاهرة الجديدة قطعة أرض بمساحة 751 مترًا جاهزة للتسليم، ومدينة العبور 4 قطع أراضي بمتوسط مساحة 800 متر جاهزة للتسليم، ومدينة المنصورة الجديدة 33 قطعة أرض بمتوسط مساحة 600 متر وبدء التسليم 30 يونيو 2026.

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وأشارت الوزارة إلى أن الحجز بالموقع يتاح لمدة شهرين بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 22/8/2023 حتى يوم 21/10/2023، كما أن الحجز بدون أي أسبقية من أي نوع سواء أكانت الدخول لهذا الموقع الإلكتروني أو حجز مبدئي لقطعة أرض أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.

خطوات التقديم على الأراضي:

ونستعرض خطوات التقديم كالتالي:

الدخول على موقع حجز أراضى مسكن من هذا الرابط.

- مطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي ترغب به.

-إنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي).

-اختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها.

-اختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي).

-استكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلًا بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزًا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة).

حجز أراضي وزارة الإسكان

-استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها.

-تتضمن الاستمارة تعهدًا يفيد بأنه لم يسبق لمقدم الطلب أو زوجته أو أولاده القصر تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض لأي منهم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، ويتم إرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني.

-إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.

-في حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضي الأكثر تميزًا، سيتم الرجوع إلى عملة السداد، والتي تعطى أفضلية للسداد بالدولار الأمريكي (تحويلًا من الخارج أو من الداخل شريطة مرور ٦٠ يومًا على إيداعه بالبنك).

- بينما قطع الأراضي المميزة والمتوسطة فيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض.

-وفي حالة التساوي سيتم الاحتكام الى القرعة العلنية بين الحاجزين.