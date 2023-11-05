رئيس جهاز الشروق يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بالمدينة

أجرى المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" برفقة مسئولى الجهاز جولة تفقدية بالحيين الأول والثانى شرق

وتفقد المحاور والطرق وكذا الحدائق موجهًا بتكثيف أعمال النظافة والرعاية للمسطحات الخضراء لرفع كفائتها

كما وجه رئيس الجهاز بتقليم أفرع الأشجار المتعارضة مع ممرات المشاة داخل الحدائق، لتسهيل حركة السكان والمترددين بخلاف تلافى ملاحظات فورية تخص إصلاح محبس مياه، وضبط مناسيب بلاعات المطر

مؤكدًا على استمرار المرور يوميًا بجميع أنحاء المدينة والعمل دائمًا على تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق.

وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية اعتماد دفعة جديدة من المواطنين أصحاب الطلبات لتقنين أوضاع أراضيهم وذلك لاستكمال إجراءات التقنين.

وناشد الجهاز المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد علما بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وذلك بدايةً من 6 نوفمبر الجاري.

وقائمة أسماء المقبولين كالتالي:

وتفقد المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، منطقة الرابية المضافة للمدينة لمتابعة سير الأعمال الجارية، كما التقى بمجموعة من قاطني المنطقة، حيث استمع لمقترحاتهم وشكاواهم، والتى جاء فيها طلبهم بدفع إجراءات تقنين قطع الأراضى، واستفساراتهم عن استكمال أعمال تمهيد الطرق، كما زف لهم خبرا سارا بخصوص تنفيذ أهم المرافق واستئناف أعمال تمهيد الطرق بالمنطقة.

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وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن ملف المناطق المضافة من أهم الملفات التى يتبناها الجهاز فى المرحلة الحالية، ويعطى لها الأولوية المطلقة فى إنهاء تسلسل إجراءاتها فى أسرع وقت ممكن.

كما زف المهندس على سعد، خبرا سارا للسكان خلال اللقاء، حيث تم ترسية مشروع تنفيذ خط مياه شرب رئيسى على إحدى الشركات المتخصصة، وجارٍ تسليم الموقع للشركة، وبشأن أعمال تمهيد الطرق فإنه جارٍ تنفيذ التنسيقات اللازمة مع جهات الاختصاص لإنهاء بعض الإجراءات التى من شأنها استئناف العمل بالمنطقة مرة أخرى لاستكمال مسيرة التنمية المطلوبة، مؤكدًا الاستمرار بنفس وتيرة العمل بجميع المناطق المضافة لمدينة الشروق.

وفي ذات السياق، أكد المهندس على سعد، استمرار أعمال إعادة الشىء لأصله لقطعيات توصيل المرافق المستحدثة للحى الثالث حفاظًا على شبكة الطرق، وتأمينًا للحركة المرورية بمدينة الشروق.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه جارٍ حاليًا تنفيذ الطبقة الأسفلتية ورصف طريق "الشروق" الواقع غرب الحى الثالث، وكذا طريق الواحة ونجيب الريحانى بالحى ذاته بموقع القطعيات بعد تنفيذ المرافق المطلوبة وعلى رأسها استكمال شبكة الغاز الطبيعى وبعض توصيلات المياه والصرف الصحى، موجهًا باستمرار الأعمال والانتهاء منها على الوجه الأمثل حرصًا على السلامة المرورية بم

وكشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تفاصيل حزمة جديدة من طروحات الوحدات التجارية والإدارية والخدمية بعدد من المدن الجديدة على رأسها حدائق اكتوبر واكتوبر والعاشر من رمضان والعبور الجديدة ومدينة ناصر غرب اسيوط وطيبة الجديدة بنظام المزاد العلني بهدف دعم خطط التعمير والتنمية وتلبية احتياجات السكان.

وتطرح الوزارة 8 محال تجارية وصيدليتين داخل الأسواق التجارية داخل منطقة 2600 فدان بالمدينة، بالمدينة بمساحات تتراوح من (19م2: 40م2)، ومخبزًا بمساحة 600م2 والمقام على قطعة الأرض رقم 187 بمنطقة الخدمات الواقعة بين الكرامة وسكن مصر – 2600 فدان بمدينة العبور الجديدة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5/12/2023.

