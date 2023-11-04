ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري المصري، تستكمل اليوم السبت مواجهات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث مباريات بعد إنطلاق الجولة أمس الجمعة.

ويلتقي اليوم الجونة مع نظيره الداخلية، وبلدية المحلة مع نظيره فاركو، والمقاولون مع الأهلي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري وجاء ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم كالتالي..

ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز

1- بيراميدز 13 نقطة

2- مودرن فيوتشر 12 نقطة

3- زد اف سي 12 نقاط

4- الاتحاد 11 نقطة

5- المصري 9 نقاط

6- الزمالك 8 نقاط

7- سموحة 8 نقاط

8- سيراميكا 7 نقاط

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9- إنبي 7 نقاط

10- طلائع الجيش 7 نقاط

11- الأهلي 6 نقاط

12- بلدية المحلة 5 نقاط

13- الجونة 5 نقاط

14- الإسماعيلي 4 نقاط

15- فاركو 4 نقاط

16- الداخلية 4 نقاط

17- المقاولون نقطتين

18- البنك الأهلي بلا نقاط

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجونة - الداخلية – الساعة 4 عصرا على قناة ON TIME SPORT 1

المقاولون العرب - الأهلي – الساعة 7 مساء على قناة ON TIME SPORT 1

بلدية المحلة - فاركو – الساعة 7 مساء على قناة ON TIME SPORT 2

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت حكام مباريات اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في نسخته رقم 65 هذا الموسم دوري النيل.

حكام الجونة والداخلية

ويدير لقاء الجونة ضد الداخلية، محمود الدسوقي حكما للساحة ويعاونه كلا من أسامه السيد ومصطفي حسن مساعدين والحكم الرابع أسامه إسماعيل وحكم الفيديو مصطفى الشهدي ومساعد حكم الفيديو وليد عبد الرازق.

حكام بلدية المحلة وفاركو

ودير لقاء بلدية المحلة وفاركو مصطفى عثمان حكما للساحة ويعاونه كلا من أحمد نوفل وعمرو جمعة مساعدين والحكم الرابع محمد العتباني وعبد العزيز السيد حكما للفيديو ومحمد عباس قابيل حكم فيديو مساعد.

حكام المقاولون العرب والأهلي

ويدير لقاء المقاولون ضد الأهلي، إبراهيم نورالدين حكما للساحة ويعاونه كلا من شريف عبدالله ووائل شعبان مساعدين والحكم الرابع محمود وفا ومحمود بسيوني حكما للفيديو وصبحي العمراوي مساعدا لحكم الفيديو.

الزمالك يخسر للمرة الثانية علي التوالي

وتلقى نادي الزمالك خسارته الثانية في الدوري المصري أمام ضيفه زد 2-1 مساء أمس الجمعة بإستاد القاهرة ضمن الجولة السادسة للبطولة.



تقدم التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة الثالثة لصالح الزمالك ثم تعادل زد في الدقيقة 32 عن طريق مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" ثم أحرز الأنجولي ديلسون كاموني هدف زد الثاني في الدقيقة 81.

وبهذه النتيجة توقف رصيد الزمالك بقيادة الكولومبي خوان أوسوريو عند 8 نقاط في المركز السادس بعدما خسر للمباراة الثانية على التوالي بعد الهزيمة أمام إنبي، وارتفع رصيد زد بقيادة مجدي عبد العاطي إلى 12 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن مودرن فيوتشر.

بيراميدز يتلقي خسارته الأولي في الدوري المصري

وتلقى بيراميدز الهزيمة الأولى بالدوري المصري الممتاز، أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة.



وتقدم سيراميكا بهدف سجله الجزائري أحمد قندوسي في الدقيقة 21، ثم أحرز محمد شكري الهدف الثاني 90+2.

وتوقف رصيد بيراميدز بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو عند 13 نقطة في صدارة الترتيب، بينما ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه أيمن الرمادي إلى 7 نقاط في المركز الثامن وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي، الأربعاء المقبل.

الاتحاد يحسم ديربي الاسكندرية

وحقق الاتحاد فوزا صعبا في ديربي الاسكندرية على حساب مضيفه سموحة 1-0 أمس الجمعة باستاد الإسكندرية، في افتتاح الجولة السادسة للدوري المصري.

أحرز هدف اللقاء كريستوفاو مابولولو في الدقيقة 60 من ضربة جزاء، ليرفع المهاجم الأنجولي رصيده إلى 6 أهداف، ويعتلي ترتيب هدافي الدوري هذا الموسم.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 11 نقطة متقدما إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد سموحة عند 8 نقاط في المركز السابع.