الأحد 05 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

اعرفى التطعيمات المهمة لطفلك قبل قدوم فصل الشتاء

التطعيمات، فيتو
التطعيمات، فيتو

مع اقتراب فصل الشتاء تحرص بعض الأمهات على إعطاء الأطفال بعض التطعيمات المهمة التى تحميهم من مضاعفات الأمراض المعدية فى الشتاء.

وأهم هذه التطعيمات تطعيم الإنفلونزا الموسمية الذى يمنع من الإصابة بالالتهاب الرئوى، وهو أحد مضاعفات الإنفلونزا.

تطعيمات مهمة يجب حصول الطفل عليها قبل الشتاء 

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك تطعيمات عديدة يجب على الأمهات الاهتمام بإعطائها للصغار قبل فصل الشتاء، لحمايتهم من أى مخاطر قد تصيبهم بسبب الأمراض المعدية فى الشتاء، ومن هذه التطعيمات:-

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  • الروتا
  • المكورات الرئوية
  • الجديري المائي
  • تطعيم الحمى الشوكية “الالتهاب السحائي”
  • تطعيم الفيروس الكبدي الوبائي أ
  • تطعيم الأنفلونزا
تطعيمات مهمة يجب حصول الطفل عليها قبل الشتاء، فيتو 

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية فى المدارس 

وللحفاظ على صحة الأطفال في المدرسة، يجب اتباع بعض النصائح، منها:

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
    تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة.

وبشكل عام يجب التنوع بين الأكلات، ومن المهم تقديم الطعام للطفل بشكل متنوع، على أن تكون أطعمة صحية تحتوي على العناصر الغذائية المهمة، ولهذا يجب التنويع بين الخضراوات والفاكهة والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون المتحولة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى سمنة الأطفال والتأثير على صحتهم في المستقبل.

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واتباع جميع النصائح السابقة يحمى الطفل من جميع الأمراض المعدية فى المدارس طوال فصل الشتاء، ما يحميهم من العديد من المخاطر.

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