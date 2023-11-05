الأحد 05 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الأونروا: 1.5 مليون فلسطيني نزحوا من منازلهم في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين –الأونروا-، اليوم الأحد، أن قرابة مليون ونصف المليون فلسطيني نزحوا من منازلهم في قطاع غزة.


العدوان الإسرائيلي على غزة

 

وأوضحت الأونروا أن أكثر من 710 آلاف نازح يقيمون في 149 منشأه تابعة للوكالة، مؤكدة أن 48 منشأه تابعة لها تضررت جراء القصف الإسرائيلي.


وأشارت وكالة الأونروا إلى أنها لم تعد قادرة على الوصول إلى هذه الملاجئ لمساعدة أو حماية النازحين، وبالتالي ليس لديها معلومات عن احتياجاتهم وظروفهم


كما أكدت الوكالة أنها فقدت 79 موظفا من موظفيها في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ولليوم الـ30 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

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استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس


وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.


وكان قد اعترف وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بامتلاك إسرائيل لأسلحة الدمار الشامل وطالب بقصف غزة بالنووي.

 

وقال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، في تعليقه على  العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة: "إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة".

وقال عميحاي إلياهو، في تصريحاته عن الهجوم البري على غزة، عندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".


وأضاف وزير التراث الإسرائيلي: "لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة".


وأشار إلياهو إلى أكثر من 240 أسير إسرائيلي لدى حركة حماس في قطاع غزة، وقال: “أصلي وآمل بعودتهم، ولكن هناك أيضا أثمان للحرب”.


ولم يكن إلياهو أول مسؤول إسرائيلي يدعو إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل في غزة، حيث دعا عضو الكنيست السابق، موشيه فيجلين، على حسابه بمنصة "إكس" إلى ضرب قطاع غزة بالسلاح النووي.


وفي 11 أكتوبر الماضي، دعت عضوة الكنيست، تالي جوتليف، جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى "استخدام السلاح النووي" في غزة، ردا على هجوم حماس. 


ودعت جوتليف إلى "الانتقام العنيف" وكتبت: "صاروخ أريحا! صاروخ أريحا! إنذار استراتيجي. قبل التفكير في إدخال القوات. سلاح يوم القيامة! هذا رأيي".


وصاروخ أريحا هو صاروخ عابر للقارات وقادر على حمل رؤوس نووية ويصل مداه إلى أكثر من 6500 كيلومتر.
 

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غزة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قطاع غزة العدوان الاسرائيلي علي غزة وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو

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