متابعة الموقف التنفيذي لاعتماد الإيصالات المميكنة بالمراكز التكنولوجية بالإسماعيلية (صور)

عقد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لاعتماد الإيصالات المميكنة داخل المراكز التكنولوجية بمحافظة الإسماعيلية، بعد موافقة اللجنة الدائمة للاعتماد الإلكتروني بوزارة المالية للتعامل بها داخل المحافظة.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

جاء ذلك بحضور مدير عام الحسابات بديوان عام المحافظة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، ومديري المراكز التكنولوجية على مستوى كافة الوحدات المحلية بالمحافظة.

Advertisements

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

اعتماد إيصالات السداد المميكنة

وخلال الاجتماع، أعلن السكرتير العام للمحافظة عن موافقة اللجنة الدائمة للاعتماد الإلكتروني بوزارة المالية، اعتماد إيصالات السداد المميكنة، وكذلك حوافظ التوريد المميكنة والمستخرجة من منظومة المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لمركز الإسماعيلية، الأحياء الثلاث بمدينة الإسماعيلية، مركز ومدينة القنطرة شرق، مركز ومدينة القنطرة غرب، مركز ومدينة التل الكبير، مركز ومدينة القصاصين الجديدة، ومركز ومدينة أبوصوير.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

تقديم كافة الخدمات بشكل عاجل للمواطنين

وأكد السكرتير العام، أن الهدف الرئيسي لكافة المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، هو تقديم كافة الخدمات بشكل عاجل وسريع للمواطنين والتيسير عليهم، من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة وتبسيط وتقليل الإجراءات من خلال منظومة الشباك الواحد التي توفرها تلك المراكز التكنولوجية.



جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

وكانت قد تابعت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة بناءا على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، سير العمل في مواقف الإسماعيلية عقب قرار الحكومة بارتفاع أسعار وقود السيارات.

لجان متابعة من المحافظة

وتقوم لجان مشتركة مشكلة من الجهاز التنفيذى بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومباحث المرور، والشبكة الوطنية، بعمل جولات مفاجئة على المواقف لمتابعة الالتزام بالتسعيرة، والتأكد من عدم فرض أسعار جديدة

لا زيادة في تعريفة الركوب

وقالت الشبكة الوطنية للطوارىء إنه لا زيادة في تعريفة الركوب في المواقف والخطوط الداخلية والخارجية بين المحافظات.

أقام للابلاغ عن تجاوز الأسعار المعلنة

و أهابت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية، إنه في حالة وجود حالات رفع التسعيرة يمكن الاتصال على رقم الشكاوي والابلاغ عن تعديل فى أسعار الركوب يمكنك الاتصال على الخط الساخن من اى تليفون أرضى أو محمول بالرقم المختصر ١١٤

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ