الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية تحذر المواطنين من الشبورة المائية

حذرت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة في محافظة الإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية، ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، المواطنين من الشبورة المائية طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، والتي تكثر بطرقات الإسماعيلية في ساعات الصباح الباكر.

إرشادات القيادة الآمنة خلال الشبورة

ونشر المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية عددا من الإرشادات الخاصة بالقيادة الآمنة خلال أوقات الشبورة المائية، لتلافي وقوع العديد من حوادث الطرق وحرصا على سلامة المواطنين، وجاءت تلك الإرشادات على النحو التالي:

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أبرز الإرشادات لتلافي الحوادث

- تهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية اللازمة للتوقف.

- إضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامي فى الوضع المنخفض تجنبا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية.

- زيادة مسافة التتابع بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

- الالتزام بالمسار (الحارة المرورية) مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية.

- السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع.

- فتح جزئي لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

- استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير

- استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعا.

- استعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج.

- عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقًا.

كيفية التصرف في حالة حدوث الأعطال

وأضافت الشبكة أنه في حالة حدوث عطل فجائي للمركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 مترا فى اتجاه السير.

كما يمكن استدعاء خدمة الإغاثة من خلال الاتصال بالرقم 01221110000، أو على الخط الساخن للشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة على الرقم 114.

