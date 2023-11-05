رئيس تجارية الإسماعيلية: توافر المخزون السلعي بجميع المحال والمنافذ

أكد أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية أمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، على توافر المخزون من السلع الغذائية التموينية بجميع المحال والمنافذ التجارية بالأسواق المنتشرة بنطاق المحافظة ومراكزها.

توافر السلع الاستراتيجية

واطمأن رئيس الغرفة التجارية خلال إجراء عدد من الجولات، التقى خلالها بالتجار من توافر زيت الطعام، والسكر، والأرز، وغيرها من السلع الأساسية.

كما أكد الشافعي، على التنسيق بين جميع الجهات المعنية والتي تسعى جاهدة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية، مع تنويع المعروض منها لتناسب جميع فئات المجتمع، وتشديد الرقابة لضبط الأسعار وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

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متابعة التزام التجار

كما أشار اكرم الشافعي إلى حرص المجلس على متابعة مدى التزام المحال التجارية بتطبيق الأسعار المعلنة في مبادرة مجلس الوزراء بشأن « تخفيض أسعار السلع الغذائية».

ولفت الشافعي، إلى التنسيق التام مع إتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، بالتنسيق مع أصحاب محال تجارة التجزئة للمواد الغذائية من سلاسل وسوبر ماركت وبقالة في كافة القري والمراكز والمدن التابعة لمحافظة الإسماعيلية، بعدم تجاوز أسعار بيع المستهلك والمحددة من قبل المنتجين او المستوردين او شركات التعبئة وذلك طبقا لفواتير البيع او المطبوعة على السلعة، مع جواز البيع بأسعار اقل طبقا لأليات السوق التي يحكمها القانون.

دور الغرفة التجارية بالإسماعيلية

بالإضافة إلى دور الغرفة التجارية بإجراء جولات مستمرة لمتابعة والتأكد من عدم تجاوز المحال التجارية الأسعار المعلنة، مشددا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من الهيئات المعنية في حالة المخالفة.

واختتم رئيس تجارية الإسماعيلية، مشيرا إلى ضرورة التأكيد علي تجار الإسماعيلية بأهمية وضع سعر البيع للمستهلك بأي وسيلة سواء على السلعة نفسها او الرف، وذلك طبقا للقانون، وحتى لا يتعرض المحل للعقوبات المقررة قانونا.

