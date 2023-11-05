الأحد 05 نوفمبر 2023
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محافظات

شمال سيناء: 75 % من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة مصرية

دخول المساعدات،فيتو
دخول المساعدات،فيتو

كشفت محافظة شمال سيناء أن 75 % من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة مصرية.

وفي هذا السياق أكد محمد سليم المتحدث الرسمي باسم محافظة شمال سيناء، على دعم الدولة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأضاف المتحدث الرسمي، في تصريح له، أنه وصل الي قطاع غزة أكثر من 400 شاحنة تحمل علي متنها نحو 6800 طن من المساعدات المتنوعة والأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية والمياه والأغطية والملابس وغيرها، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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وأشار المتحدث الرسمي، أن 75% من هذه المساعدات مقدمة من مصر والباقي من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية التي وصلت الي شمال سيناء عن طريق مطار العريش الدولي.

 


أعلن المتحدث الرسمي على جاهزية مستشفيات شمال سيناء لاستقبال أضعاف الأعداد التي وصلت من المصابين الفلسطينيين، حيث إن توجيهات فخامة الرئيس بتقديم الرعاية الصحية لهم مهما بلغت التكاليف والمجهودات.

 


لفت إلى قيام المحافظة بجهود كبيرة في استقبال المساعدات وإيصالها إلى قطاع غزة، وتوفير الخدمات المتنوعة للفلسطينيين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى غزة بسبب الحرب، بناء على تعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

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