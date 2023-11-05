أول تعليق للجامعة العربية على تهديد الوزير الصهيوني بقصف غزة بالنووي

العملية البرية في غزة، قال السفير جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن حديث الوزير الإسرائيلي المتطرف الذي اقترح ضرب غزة بالسلاح النووي هو محض هذيان، ووجود هذا الشخص في تركيبة الحكومة الإسرائيلية يكشف طبيعة هذه الحكومة اليمينية الأكثر تطرفا في تاريخ الاحتلال.

موقف حكومة الاحتلال الإسرائيلي



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رد فعل الحكومة الإسرائيلية بوقف وزير التراث عن حضور الاجتماعات هو رد ضعيف، ويكشف عن طبيعة الأشخاص الذين لا نراهم ويتخذون القرارات العسكرية في غزة.

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جرس إنذار للعالم

وأكد أن هذه التصريحات جرس إنذار للعالم أننا أمام عصبة شديدة التطرف والكراهية والعنصرية، تتحدث بمواقف عفا عليها الزمن، ولم يعد أحد يتحدث بهذه الصورة الآن في العالم.

الوضع الانساني في غزة

ولفت إلى أن الأمين العام أحمد أبو الغيط أكد أن هذا التصريح يعتبر اعترافا رسميا بامتلاك إسرائيل السلاح النووي، بكل ما يترتب على هذا الاعتراف الرسمي من تبعات، لكن الآن نضغط من أجل إنقاذ الوضع الإنساني في غزة.



العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة



وفي وقت سابق علق وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وقال "إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة".

وقال عميحاي إلياهو، في تصريحاته عن الهجوم البري على غزة، وعندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".

وأضاف وزير التراث الإسرائيلي: "لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة".

استخدام أسلحة الدمار الشامل في غزة



وأشار إلياهو إلى أكثر من 240 أسيرا إسرائيليا لدى حركة حماس في قطاع غزة، وقال: “أصلي وآمل بعودتهم، ولكن هناك أيضا أثمان للحرب”.

ولم يكن إلياهو أول مسؤول إسرائيلي يدعو إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل في غزة، حيث دعا عضو الكنيست السابق، موشيه فيجلين، على حسابه بمنصة "إكس" إلى ضرب قطاع غزة بالسلاح النووي.