كاظم الساهر يغني "بلاد العرب أوطاني" في حفل تحدي القراءة العربي

أحيا الفنان كاظم الساهر، الحفل التكريمي لأبطال الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي لعام 2023، على خشبة دبي أوبرا.

وأدى القيصر، أغنية "بلاد العرب أوطاني" بالإضافة إلى "مقطع للشاعر عبد الرزاق عبد الواحد" التي تحمل في كلماتها الفخر والانتماء.

وشدد الساهر في لحظات مميزة على اعتزازه بالتلاقي العربي وتقديره للطلاب العرب، الذين جعلوا القراءة والثقافة رفيقًا في رحلتهم. وفي كلماته الدافئة، حث الأطفال على مواصلة الحلم والإيمان بالمستقبل.

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وعبّر كاظم الساهر عن اعتزازه باللقاء العربي ودعمه لمشروع تحدي القراءة كمبادرة تحفيزية للأطفال والشباب العرب. ووجه كلمات الشكر والتقدير إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، معبرًا عن إعجابه بالرؤية الحكيمة التي تدعم التعليم والثقافة.

وكان كشف كاظم عبر حسابه علي موقع الصور الشهير انستجرام عن تأجيل حفليه في قطر وعمان إلى أجل غير مسمى وكتب: "بسبب الظروف المأساوية في غزة، نضطر آسفين لتأجيل حفلي قطر وعمان إلى أجل غير مسمى.

وسيتم إعادة ثمن البطاقات المباعة في أقرب وقت ممكن، ولا يسعنا في هذه الظروف إلا التضرع لله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا في فلسطين ويمدهم بالصبر والصمود".

وتابع: "لمن اشترى البطاقات عبر الإنترنت، سيتم إعادة المبلغ الكامل تلقائيا إلى نفس الحساب البنكي الذي تم الشراء منه. وأما الذين اشتروا بطاقاتهم نقدا فسيتم الاتصال بهم خلال الأيام القليلة القادمة وإعادة المبلغ نقدا في نقاط البيع لدينا".

علي الجانب الآخر قام عدد من الفنانين بتأجيل وإلغاء حفلاتهم، فضلا عن تأجيل مهرجانات سينمائية مثل مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما تم تأجيل الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية.

من ناحية أخري، كان كاظم الساهر كشفت عن أولى أغنيات ألبومه الجديد وهي "وفية".

وخلال لقائه مع قناة DW عربية قال كاظم الساهر إنه قرر أن تكون أول أغنية يطرحها من كلمات صديقه الشاعر الراحل كريم العراقي وهي أغنية "وفية" التي سيصورها على طريقة الفيديو كليب قائلا: "حريص على أن أول أغنية يتم طرحها تكون لكريم العراقي ويتم تصويرها هو كان سعيدا بهذا النص، هى أغنية "وفية".