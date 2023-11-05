الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

6 مخاطر لتناول السكر، اعرفيها لتجنب تناوله

السكر الأبيض، فيتو
السكر الأبيض، فيتو

مخاطر السكر الأبيض، السكر من مصادر التحلية الأولى فى العالم، وهو يستخرج من القصب والبنجر ويتم استخدامه فى عمل المشروبات والعصائر والحلوى.

ومخاطر السكر الأبيض عديدة، والسكر الأبيض مكون أساسي فى كل منزل، ويقبل على تناوله الكبار والصغار رغم تحذيرات الأطباء منه حيث أطلقوا عليه لقب السم الأبيض.

مخاطر السكر الأبيض 

ويقول الدكتور محمد حلمي استشارى التغذية العلاجية: إن السكر الأبيض هو مصدر شائع للتحلية في النظام الغذائي الحديث، ولكن الاستهلاك المفرط له يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة، ومن مخاطر السكر الأبيض:

Advertisements

  • زيادة الوزن: حيث يحتوي السكر الأبيض على سعرات حرارية عالية دون أي فوائد غذائية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن عند تناوله بكميات كبيرة.
  • زيادة خطر الإصابة بالسكري: الاستهلاك المفرط للسكر الأبيض يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، نظرًا لأنه يزيد من مستويات الجلوكوز في الدم.
  • زيادة خطر الأمراض القلبية: تشير الدراسات إلى أن الاستهلاك المفرط للسكر الأبيض يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
  • تلف الأسنان: يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للسكر الأبيض إلى تسوس الأسنان وتلفها.
  • يساهم في زيادة الالتهابات: يؤدي الاستهلاك المفرط للسكر الأبيض إلى زيادة مستويات الالتهاب في الجسم، مما يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والتهاب المفاصل.
  • يؤثر على صحة الدماغ: تشير الدراسات إلى أن الاستهلاك المفرط للسكر الأبيض يؤثر على صحة الدماغ وقدرته على العمل بشكل جيد.
مخاطر السكر الأبيض، فيتو 

وأضاف حلمي، يجب تقليل الاستهلاك المفرط للسكر الأبيض والحرص على تناول السكريات الطبيعية الموجودة في الفواكه والخضروات بدلًا منه، كما يجب الحرص على الحصول على التوازن الغذائي، وذلك للوقاية من جميع الأمراض المزمنة خاصة مرض السكر والقلب والضغط والسمنة لأنها من أخطر الأمراض المزمنة.

بدائل السكر الأبيض 

وعن بدائل السكر التى يمكن للمريض استخدامها بدلا من سكر المائدة، أو العسل الأبيض، هناك العديد من البدائل مثل الفركتوز، والسوربيتول، ويمكن استخدام حوالى 25 جرامًا يوميّا، منها إما للتحلية، أو على شكل مربى الريجيم.. كما أن هناك بدائل صناعية للتحلية بدلا من السكر الطبيعى، لكنها تحتوى على كميات ضئيلة جدا من السعرات الحرارية، وقد وافقت منظمة الصحة العالمية الأمريكية على استخدامها، ولكن دون إسراف، وهى مثل الإسبرتام والسكرين والسيكلامات.

txt

منها السكري وارتفاع ضغط الدم، أسباب الفشل الكلوي

txt

فوائد اللوز، لصحة القلب والعظام ولمرضى السكري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السكر الابيض مخاطر السكر الابيض مخاطر تناول السكر الأبيض الدكتور محمد حلمى صحة الصحة بدائل السكر الأبيض

مواد متعلقة

أسباب هبوط الدورة الدموية، السكري والسمنة وكبر السن

فوائد وأضرار حلوى المولد، تقوي العظام والذاكرة وممنوعة لمرضى السكري

فوائد الكمثرى، تنظم عملية الهضم لمرضى السكري

تعرف على أعراض الاعتلال العصبي السكري وأنواعه

الأكثر قراءة

على مسئولية شوبير، إقالة أوسوريو من تدريب الزمالك وهذا البديل

أول رد فعل من بيومي فؤاد بعد تعرضه لهجوم حاد بسبب محمد سلام

تعليق قوي من طارق الشناوي علي أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام (فيديو)

انتهاء اجتماع مجلس إدارة الزمالك، وبيان رسمي لعرض القرارات

كاملة أبو ذكري لـ بيومي فؤاد: الإحساس نعمة

لوتون تاون يتعادل أمام ليفربول 1-1 في البريميرليج (صور)

محمد سلام يعتذر لأمير كرارة: حقك عليا يا باشا مصر

عمرو أديب عن المجزرة الجديدة في غزة: يجب أن يتدخل الجميع الآن

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 6-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

نصائح جهاز حماية المستهلك عند الشراء خلال تخفيضات الجمعة البيضاء

محمود حافظ يضع علم إسرائيل أسفل حذائه

بعد الكشف عنه، كل ما تريد معرفته عن القطار الكهربائى الإقليمى الذكى «ديزيرو» (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 5-11-2023 في السوق المحلي

سعر النحاس في السوق مساء اليوم الأحد 5-11-2023

ارتفاع أسعار السكر اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023

المزيد

انفوجراف

أشعل السوشيال ميديا بسبب موقف محمد سلام وأتلف لوحة تاريخية.. مواقف صادمة لـ بيومي فؤاد (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكبدة في المنام وعلاقتها بالمشاكل والمصاعب والأحزان

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بنهاية الأحزان

حكم الإسراع في الصلاة والضابط الذي يؤثر في صحتها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية