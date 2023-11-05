6 مخاطر لتناول السكر، اعرفيها لتجنب تناوله

مخاطر السكر الأبيض، السكر من مصادر التحلية الأولى فى العالم، وهو يستخرج من القصب والبنجر ويتم استخدامه فى عمل المشروبات والعصائر والحلوى.

ومخاطر السكر الأبيض عديدة، والسكر الأبيض مكون أساسي فى كل منزل، ويقبل على تناوله الكبار والصغار رغم تحذيرات الأطباء منه حيث أطلقوا عليه لقب السم الأبيض.

مخاطر السكر الأبيض

ويقول الدكتور محمد حلمي استشارى التغذية العلاجية: إن السكر الأبيض هو مصدر شائع للتحلية في النظام الغذائي الحديث، ولكن الاستهلاك المفرط له يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة، ومن مخاطر السكر الأبيض:

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زيادة الوزن: حيث يحتوي السكر الأبيض على سعرات حرارية عالية دون أي فوائد غذائية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن عند تناوله بكميات كبيرة.

زيادة خطر الإصابة بالسكري: الاستهلاك المفرط للسكر الأبيض يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري، نظرًا لأنه يزيد من مستويات الجلوكوز في الدم.

زيادة خطر الأمراض القلبية: تشير الدراسات إلى أن الاستهلاك المفرط للسكر الأبيض يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تلف الأسنان: يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للسكر الأبيض إلى تسوس الأسنان وتلفها.

يساهم في زيادة الالتهابات: يؤدي الاستهلاك المفرط للسكر الأبيض إلى زيادة مستويات الالتهاب في الجسم، مما يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والتهاب المفاصل.

يؤثر على صحة الدماغ: تشير الدراسات إلى أن الاستهلاك المفرط للسكر الأبيض يؤثر على صحة الدماغ وقدرته على العمل بشكل جيد.

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وأضاف حلمي، يجب تقليل الاستهلاك المفرط للسكر الأبيض والحرص على تناول السكريات الطبيعية الموجودة في الفواكه والخضروات بدلًا منه، كما يجب الحرص على الحصول على التوازن الغذائي، وذلك للوقاية من جميع الأمراض المزمنة خاصة مرض السكر والقلب والضغط والسمنة لأنها من أخطر الأمراض المزمنة.

بدائل السكر الأبيض

وعن بدائل السكر التى يمكن للمريض استخدامها بدلا من سكر المائدة، أو العسل الأبيض، هناك العديد من البدائل مثل الفركتوز، والسوربيتول، ويمكن استخدام حوالى 25 جرامًا يوميّا، منها إما للتحلية، أو على شكل مربى الريجيم.. كما أن هناك بدائل صناعية للتحلية بدلا من السكر الطبيعى، لكنها تحتوى على كميات ضئيلة جدا من السعرات الحرارية، وقد وافقت منظمة الصحة العالمية الأمريكية على استخدامها، ولكن دون إسراف، وهى مثل الإسبرتام والسكرين والسيكلامات.