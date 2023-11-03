السبت 04 نوفمبر 2023
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رياضة

وزير الرياضة: الدولة تعطي الدعم والتسهيلات لجذب وتنظيم كبرى الأحداث الرياضية

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،فيتو

أكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم الدولة المصرية وتوفير كل السبل وأوجه الدعم لجذب المزيد من الأحداث الرياضية العالمية وتنظيمها بمصر منوها على امتلاك الدولة المصرية البنية التحية الرياضية على أعلى مستوى  وامتلاك مصر لكافة المقومات لإنجاح أقوى الأحداث والفاعليات الرياضة بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

جاء ذلك إثر إطلاق وزير الرياضة اليوم الجمعة لبطولة ضمن فاعليات مهرجان البحر الأحمر بسهل حشيش بمدينة الغردقة.

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وزير الرياضة يشكر محافظ البحر الأحمر 

وتوجه الدكتور أشرف صبحي بالشكر إلى اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والمحافظة على التعاون والجهود الكبيرة والتسهيلات المقدمة من المحافظة  لانجاح مهرجان البحر الأحمر. 

وقال وزير الشباب والرياضة إن هذا الحدث يمثل الشراكة بين الحكومة المصرية  ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة والقطاع الخاص. 

فيما اثنى وزير الشباب والرياضة على  جهود مجموعة العمل بالادارة العامة للسياحة والفاعليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة برئاسة احمد عبد الخالق.


أضاف صبحي أن هذا الحدث يعد واحدا من اهم الأحداث الرياضية والتى تمثل الاستراتيجية الرياضية المصرية، مشيرا إلى أننا منذ فترة وجيزة وتحديدا فى محافظة  جنوب سيناء قد نظمنا حدث عالمي آخر  لا يقل اهمية عن حدث اليوم.

مضيفا وزير الرياضة أننا قد نجحنا فى تنظيم: ٣٢١"  بطولة ما بين دولية وقارية وعربية خلال الفترة الماضية.

واختتم وزير الرياضة حديثه قائلا نقوم بتنفيذ توجيهات  رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي فى استمرار الحراك ووالعمل فى جميع الجهات وهو ما ننفذه فى وزارة الشباب والرياضة بالسير قدما نحو العمل وتنظيم واستضافة كبري الفاعليات الرياضية العالمية.
 

وأكمل وزير الشباب حديثه، من هنا نتوجه بخالص التعازي للشعب الفلسطينى فى ضحاياه وقلوبنا جميعا معهم.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبدالفتاح السيسى مهرجان البحر الاحمر الغردقة البحر الأحمر

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