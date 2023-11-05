الأحد 05 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

البيت الأبيض يكشف عن خروج 300 أمريكي من قطاع غزة

البيت الأبيض، فيتو
البيت الأبيض، فيتو

أخبار غزة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد، أن المئات من مواطنيها خرجوا من قطاع غزة المحاصر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيل منذ شهر.

وقال المسئول في البيت الأبيض جوناثان فاينرـ خلال مقابلة مع شبكة «CBS»، اليوم الأحد إن أكثر من 300 أمريكي خرجوا من قطاع غزة، إلا أنه أوضح أن هناك عددا من الأمريكيين ما زالوا في الداخل ويريدون المغادرة.

 

بايدن يشير إلى إحراز تقدم بشأن التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة

وأشار الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس السبت، إلى إحراز تقدم كبير بشأن ملف التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، وذلك وفقًا لوكالة «فرانس برس» الإخبارية.

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ونظمت أمس وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على سكان قطاع غزة.

ونشر المحتجون صور مئات الأطفال ممن استشهدوا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ 7 أكتوبر الماضي.

وحملت العديد من النسوة والفتيات مجسمات للأطفال الشهداء وهم في الأكفان المصبوغة بلون الدماء، في محاكاة للمشاهد والصور التي تصل من داخل القطاع المحاصر أثناء تسجية كل طفل قتيل في كفنه وقبل أن يصار إلى مواراته الثرى هو ومن معه من الشهداء من جيران أو من أفراد عائلته.

 

ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

وكتب المتضامنون خلال وقفتهم لوحات تنادي الرئيس الأمريكي جو بايدن بضرورة وقف إطلاق النار في غزة فورًا، وقالت كلمات اللافتة: "أخبروا بايدن أن يوقف إطلاق النار الآن".

وحملت لافتة ثانية عبارة: "أطفال فلسطين ليسوا عبارة عن أضرار جانبية" في إشارة إلى ضرورة تفادي قتل الأطفال واستهدافهم خلال الأعمال الحربية الإسرائيلية في القطاع.

وقالت لافتة أخرى: "إبادة جماعية" وطالبت بوقف قتل أبناء أمة معينة بأسلحة أمريكية.

وكانت الوقفة التضامنية صامتة وانتشرت على أرض الرصيف المقابل لسور البيت الأبيض صور مطبوعة لمئات الأطفال من ضحايا قصف إسرائيل ومكتوب عليها الأعمار ومكان الوفاة وعبارات التنديد بمقتلهم.

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