السبت 04 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

صحة غزة: كل 10 دقائق يرتقي طفل وعدد الشهداء ارتفع إلى 9500 فلسطيني

شهداء قطاع غزة، فيتو
شهداء قطاع غزة، فيتو

أخبار غزة الآن، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة: ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 9500 بينهم 3900 طفل و2509 من الإناث، فيما بلغ عدد المصابين 24158 مصابًا، قائلًا: كل 10 دقائق يرتقي طفل شهيدًا وكل 10 دقائق تحدث إصابتان للأطفال منذ بدء العدوان.
 

تدمير مقومات الحياة في غزة

وأضاف خلال مؤتمر صحفي منذ قليل: الاحتلال الإسرائيلي يحاول تدمير كل مقومات الحياة في شمال غزة بقصفه ألواح الطاقة الشمسية، لافتًا إلى أن هناك 40 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل كلي. 
 
 

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مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال يعمل وفق خطة معلنة تهدف إلى إنهاء وجودنا في غزة

إطلاق صاروخ طويل المدى من داخل قطاع غزة تجاه إسرائيل لأول مرة

تهجير الفلسطينيين قسريًّا

وقال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل وفق خطة معلنة تهدف إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في قطاع غزة.


 

وأشار الهباش، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إلى تواصل المساعي الإسرائيلية الهادفة لتهجير سكان غزة قسريًّا إلى جنوب القطاع.

 

مجازر إسرائيل في غزة

ونوه مستشار الرئيس الفلسطيني، بأن إسرائيل ترتكب المجازر في غزة، والعالم يقف موقف المتفرج.

 

دعم أمريكا لإسرائيل

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد عمليًّا على عمليات التهجير القسري في قطاع غزة.
 

طوفان الأقصى، من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، العمل على الوصول إلى هدنات إنسانية "مؤقتة" في غزة، إلا أنه قال إن الولايات المتحدة تعتقد أن وقف إطلاق النار خلال العدوان الإسرائيلي على غزة سيمكن حركة حماس من البقاء وإعادة تنظيم صفوفها وتنفيذ هجمات مماثلة للهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر.

 

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