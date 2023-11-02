بسبب إشارة غير لائقة، إيقاف طارق حامد وتغريمه 20 ألف ريال سعودي

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، عن إيقاف الدولي المصري طارق حامد لاعب فريق ضمك، مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال بسبب قيامه بسلوك غير رياضي في مباراة ضمك والخليج.

وأوضحت لجنة الانضباط، اليوم الخميس، أن قرار إيقاف طارق حامد غير قابل للاستئناف.

إشارة غير لائقة من طارق حامد

وأظهرت الكاميرات طارق حامد يشير بطريقة غير لائقة عقب مباراة فريقه أمام الخليج بعد تسديدة ركلة ترجيح.

وفاز الخليج الذي يضم بين صفوفه محمد شريف على ضمك بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

Advertisements

وحجز الخليج مقعدا في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ويستعد لمواجهة أبها.

قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

وأجريت اليوم الخميس، قرعة الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين والتي أسفرت عن نهائي مبكر بين الشباب والنصر، فيما سيصطدم الهلال بالتعاون.

ويواجه اتحاد جدة نظيره الفيصلي، أما الخليج سيلاقي أبها.

يذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي، قررت إقامة مباريات دور الثمانية بكأس خادم الحرمين يومي 11 و12 ديسمبر المقبل.