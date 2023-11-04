الدوري السعودي، النصر يهزم الخليج بثنائية بمشاركة رونالدو ومحمد شريف (فيديو وصور)

الدوري السعودي، فاز نادي النصر على نظيره الخليج بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد الأول بارك، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين “الدوري السعودي”.

أهداف مباراة النصر والخليج

سجل هدف النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 26 عن طريق تصويبة صاروخية بقدمه اليمنى، بينما سجل الهدف الثاني اللاعب إيمريك لابورت في الدقيقة 58.

وكان لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر، وبيدرو إيمانويل المدير الفني للخليج، أعلنا تشكيل فريقيهما للمواجهة التي تجمع بينهما في الجولة الثانية عشر من منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين على ملعب الأول بارك.

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تشكيل النصر أمام الخليج

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: عبد الله الخيبري – عبد الإله العمري – إيمريك لابورت – أليكيس تيليس.

في خط الوسط: سيكو فوفونا – مارسيلو بروزوفيتش – أوتافيو.

في خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – عبد الرحمن غريب.

تشكيلة الخليج أمام النصر

وشارك محمد شريف أساسيا في تشكيل الخليج أمام النصر قبل أن يغادر اللقاء مستبدلا في الدقيقة 85.

وجاء تشكيل الخليج الأساسي كالتالي:

في حراسة المرمى: مروان الحيدري

في خط الدفاع: سعيد آل حمسل، محمد خبراني، ليساندرو لوبيز، بيدرو ريبوتشو

في خط الوسط: إيفو رودريجيز، جونج وو يونج، منصور حمزي

في خط الهجوم: فابيو مارتينيز، خالد ناري ومحمد شريف

بهذا الفوز يحتل النصر المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم برصيد 28 نقطة.

بينما يحتل فريق الخليج المركز ال 15 برصيد 10 نقاط.

إيقاف طارق حامد

فيما أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إيقاف الدولي المصري طارق حامد لاعب فريق ضمك، مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال بسبب قيامه بسلوك غير رياضي في مباراة ضمك والخليج، وأن قرار إيقاف طارق حامد غير قابل للاستئناف.

وطالب الإعلام السعودي بإيقاف كريستيانو رونالدو لاعب النصر، أسوةً بطارق حامد بع الاعتراض على حكم مباراة النصر والاتفاق، وطالبه بتغيير الحكم بسبب قراراته المثيرة للجدل في المباراة.

وفي مشهد غريب، قام كريستيانو رونالدو، بـ"الركض" خلف حكم مباراة فريقه أمام الاتفاق، لأنه لم يحتسب أي خطأ للأسطورة البرتغالية، الأمر الذي أثار غضب الأخير، الذي نهض من أرضية الملعب بشكل سريع.

وبعد نهوضه.. قام كريستيانو رونالدو بـ"الركض" خلف الحكم، حتى منتصف الملعب تقريبًا، حيث ظهر وهو يصرخ في وجهه.

إشارة غير لائقة من طارق حامد

وأظهرت الكاميرات طارق حامد يشير بطريقة غير لائقة عقب مباراة فريقه أمام الخليج بعد تسديدة ركلة ترجيح.

وفاز الخليج الذي يضم بين صفوفه محمد شريف على ضمك بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

فيما لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إيقاف البرازيلي أندرسون تاليسكا مباراتين؛ بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة، في مباراة الاتفاق بدور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بفوز النصر بهدف نظيف.

وحجز الخليج مقعدًا في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ويستعد لمواجهة أبها.