الدوري السعودي، تعادل سلبي بين التعاون وضمك بالشوط الأول

الدوري السعودي، تعادل فريقا نادي ضمك المحترف ضمن صفوفه المصري طارق حامد ونظيره التعاون سلبيا بدون أهداف بالشوط الأول، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري السعودي للموسم الجاري 2023 - 2024.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوي من كلا الفريقين، وأضاع الفريقان فرصا عديدة خلال الشوط الأول، ويحاول التعاون الفوز علي ضمك لضمان التواجد في المربع الذهبي للمربع السعودي.

تشكيل التعاون أمام ضمك

وجاء تشكيل فريق التعاون كالتالى:

حراسة المرمى: مايلسون تينوريو دوس سانتوس.

خط الدفاع: عبدالملك العييري، أندري جيروتو، وليد عبدالوهاب الأحمد، معاذ عبدالعزيز فقيهي.



خط الوسط: فلافيو دا سيلفا، أشرف المهديوي، ألفارو ميدران.



خط الهجوم: سعد فهد الناصر، جواو بيدرو، موسى بارو.

القناة الناقلة لمباراة التعاون وضمك

وتذاع مباراة التعاون وضمك في دوري روشن السعودي عبر شبكة قنوات SSC السعودية الناقل الحصري لبطولة الدوري في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ويطمح نادي التعاون إلى العودة لطريق الفوز من جديد والمتابعة نحو الصدارة والمنافسة بين الكبار علي بطولة الدوري السعودي للموسم الجاري.

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فيما يخوض ضمك مباراة اليوم ضد التعاون لبدء مشوار جديد نحو التألق والصعود للمراكز المتقدمة في الدوري المصري بعد التراجع منذ انطلاق الموسم.

أعلن المدير الفني لنادي التعاون “بريكليس شاموسكا” تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الضمك وذلك بعد قليل على ملعب “نادي التعاون الجديد”.

ترتيب التعاون بالدوري السعودي

ويحتل نادي التعاون المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة بعدما حقق الفوز في 7 مباريات والتعادل في ثلاث مباريات وسقط في فخ الهزيمة في لقاء واحدة.

ترتيب ضمك بالدوري السعودي

فيما يأتي نادي ضمك في المركز العاشر برصيد 13 نقطة جمعهم من الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في أربع مباريات والخسارة في أربعة مثلهم.

وفاز فريق الخليج السعودي على نظيره ضمك بركلات الترجيح وذلك ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وانتهي الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 ليذهب الفريقان إلى الأوقات الإضافية ومن ثم إلى ركلات الجزاء الترجيحية ليحسمها الخليج لصالحه بنتيجة 6-5.

وافتتح جونغ يونغ التهديف للخليج في الدقيقة 27، قبل أن يدرك ستانيوس هدف التعادل لـ ضمك بالدقيقة 33.

وسجل طارق حامد ركلة ترجيح لفريقه ضمك.