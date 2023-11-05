الأحد 05 نوفمبر 2023
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حوادث

كشف تشكيل عصابي غسل 35 مليون جنيه في الدقهلية حصيلة المخدرات

تشكيل عصابى غسل
تشكيل عصابى غسل 35 مليون جنيه،فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"– مقيمون بمحافظة الدقهلية؛ لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بــ شراء العقارات وسيارة.
 

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وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمين بـ 35 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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