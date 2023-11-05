الأحد 05 نوفمبر 2023
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حوادث

موعد إجراء قرعة الحج فى القاهرة والجيزة والشرقية

موعد إجراء قرعة الحج
موعد إجراء قرعة الحج فى القاهرة والجيزة والشرقية،فيتو

تبدأ وزارة الداخلية فى إجراء مراسم قرعة الحج لموسم 2024 الأسبوع المقبل.

وحددت وزارة الداخلية 11 نوفمبر الجارى موعد إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة–الجيزة–الشرقية –مطروح).
 

وحددت وزارة الداخلية البيانات المطلوبة للتقديم فى قرعة الحج على مستوى الجمهورية.

البيانات المطلوبة للتقدم فى قرعة الحج 2024

الاسم كاملًا طبقًا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومى السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل، ورقمها

المكون من أربعة عشر رقمًا، ورقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصى بشكل دقيق حيث إنه يعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز، وكذا إضافة رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه فى حالة الضرورة، وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية. 

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بيانات المرافق (بطاقة الرقم القومى - صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقًا للشروط السابق ذكرها - الحالة الصحية - رقم هاتف المحمول الشخصى) ويسجل بنفس رقم مقدم الطلب (مُكرر) على البوابة ويوقع مقدم الطلب والمرافق بأن البيانات المدونة صحيحة وعلى مسئوليتهما. 

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