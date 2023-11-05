قرعة الحج 2024، موعد إجراء قرعة الحج فى الإسكندرية والدقهلية والقليوبية

أعلنت وزارة الداخلية البدء فى إجراء القرعة العلنية بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1445هـ الموافق 2024م.



وأكدت وزارة الداخلية بأن مواعيد إجراء قرعة الحج ستكون خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/ 11/ 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 16 /11/ 2023.

مواعيد إجراء قرعة الحج فى مديرية أمن الإسكندرية

وحددت وزارة الداخلية موعد إجراء قرعة الحج لعام 2024 بمديريات أمن (الإسكندرية –دمياط –الدقهلية –المنيا –القليوبية) يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر الجارى.

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مواعيد إجراء قرعة الحج فى مديرية أمن الدقهلية

وحددت وزارة الداخلية البيانات المطلوبة للتقديم فى قرعة الحج على مستوى الجمهورية.

البيانات المطلوبة للتقدم فى قرعة الحج 2024

الاسم كاملًا طبقًا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومى السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل، ورقمها

المكون من أربعة عشر رقمًا، ورقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصى بشكل دقيق حيث إنه يعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز، وكذا إضافة رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه فى حالة الضرورة، وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

بيانات المرافق (بطاقة الرقم القومى - صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقًا للشروط السابق ذكرها - الحالة الصحية - رقم هاتف المحمول الشخصى) ويسجل بنفس رقم مقدم الطلب (مُكرر) على البوابة ويوقع مقدم الطلب والمرافق بأن البيانات المدونة صحيحة وعلى مسئوليتهما.

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