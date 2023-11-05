الدوري المصري، إنبي يواصل تألقه ويفوز علي فيوتشر بهدف

الدوري المصري، خطف فريق إنبي فوزا غاليا من فريق مودرن فيوتشر بهدف دون رد، خلال لقاء الفريقين باستاد القاهرة في الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري.

وأحرز هدف إنبي رفيق كابو في الدقيقة 43.

أحداث المباراة



وسيطر فريق إنبي علي مجريات الشوط الأول، وأهدر محمد حمدي لاعب وسط إنبي فرصة خطيرة للفريق البترولي، بعدما انفرد بالحارس محمود جنش في الدقيقة الرابعة، لكنه سدد الكرة بجوار القائم.

وتألق الحارس محمود جنش في التصدي لفرصة هدف محقق لنادي إنبي، في الدقيقة 8 بعد تسديدة قوية من رفيق كابو نجح حارس فيوتشر في إبعادها ببراعة لركلة ركنية.

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وتوقفت المباراة في الدقيقة السادسة عشر بسبب إصابة باسم علي ظهير مودرن فيوتشر الذي غادر أرضية الملعب.

وأجرى ريكاردو مدرب مودرن فيوتشر تبديلا مبكرًا في الدقيقة 17 ، بدخول محمد فاروق بدلًا من باسم علي الذي لم يستطع إكمال اللقاء بداعي الإصابة.

وهدد إنبي مرمى مودرن فيوتشر مجددًا في الدقيقة 27 بتسديدة قوية عن طريق عبدالرحمن عماد من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم.

وتقدم نادي إنبي بالهدف الأول في الدقيقة 43 عن طريق التونسي رفيق كابو.

وانتهي الشوط الأول بتقدم إنبي على مودرن فيوتشر بهدف نظيف.

أجرى مدرب مودرن فيوتشر ثلاث تبديلات ببداية الشوط الثاني، بدخول محمود رزق أيمن الصفاقسي وأموراني حساني بدلًا من محمد صادق، محمد نصير وخالد رضا.

وهدد إنبي مرمى فيوتشر مبكرًا في الشوط الثاني، برأسية خطيرة من المدافع أحمد صبيحة أبعدها جنش إلى ركلة ركنية.

وكاد مروان محسن أن يدرك التعادل لمودرن فيوتشر في الدقيقة 53 بعد عرضية من عمر كمال لكن تصدى له الحارس عبدالعزيز البلعوطي ببراعة.

ودفع تامر مصطفى مدرب إنبي بالثنائي أحمد نادر حواش ومروان داوود بدلًا من مودي ناصر وعبدالرحمن عماد في الدقيقة 56 من زمن المباراة.

وأجرى الفريق البترولي تبديلًا ثالثًا في الدقيقة 70 بدخول أحمد العجوز بدلًا من محمد حمدي.

وتعرض رفيق كابو لإصابة قوية في الدقيقة 80، بعد التحام مع محمود رزق لاعب مودرن فيوتشر، ليغادر أرضية الملعب باكيًا بسبب الإصابة.

وأنقذ أحمد كالوشا مرمى فريق إنبي من استقبال هدف التعادل، بعدما أبعدا رأسية من مروان محسن، التي كانت تتجه للشباك بعد خروج خاطئ من عبدالعزيز البلعوطي في الدقيقة 82.

وطالب لاعبو مودرن فيوتشر باحتساب ركلة جزاء للمهاجم مروان محسن، بعد التحام عبدالعزيز البلعوطي حارس إنبي معه، واتجه الحكم السيد شعبان لتقنية الفيديو بعدما تم استدعائه من حكام الفار، لكنه أصر على قراره بعدم وجود مخالفة.

وتألق جنش في التصدي لتسديدة خطيرة من أحمد نادر حواش في الدقيقة 94 من زمن المباراة.

ترتيب فيوتشر بالدوري



ويحتل فيوتشر المركز الثاني بجدول الدوري المصري برصيد 12 نقاط حيث خاض 6 مباريات فاز في 4 وخسر مباراتين ولم يتعادل في أي مباراة وسجل 8 أهداف واستقبل 4 أهداف.

ترتيب إنبي بجدول الدوري



ويحتل فريق إنبي المركز الـخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط جمعها من خوض 6 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات وخسر مثلهما وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف.

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة إنبي بالدوري

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، خالد رضا، علي الفيل، باسم علي

وسط: غنام محمد، محمد نصير، عمر كمال، محمد صادق، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

وجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي، محمود رزق، طارق طه، محمد فاروق، اموراني حساني، علي زعزع، احمد عاطف، ايمن الصفاقسي، عمر السعيد.

تشكيل إنبي امام فيوتشر



وضم تشكيل إنبي في مواجهة فيوتشر ببطولة الدوري المصري كلا من:

عبد العزيز البلعوطي في حراسة المرمى وأحمد كالوشا ومحمد حامد وعلي فوزي وزياد كمال ومودي ناصر وأحمد صبيحة ومحمد حمدي وعبد الرحمن عماد ورفيق كابو واحمد أوفا

وجلس علي دكة البدلاء كل من عبد الرحمن سمير - محمد النحاس - احمد يوسف - محمد حتحوت - مروان داوود - احمد جمال - احمد العجوز - سيف الخشاب - احمد نادر.

فيوتشر وإنبي

وحقق فريق مودرن فيوتشر الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الخامسة من بطولة الدوري على ملعب ستاد القاهرة.

وتقدم البنك الأهلي في الدقيقة الرابعة عن طريق سعيدو سيمبوري وتعادل مودرن فيوتشر عن طريق أيمن صفاقسي في الدقيقة 42 وتقدم مودرن فيوتشر بالهدف الثاني عن طريق علي الفيل في الدقيقة 87.

وحقق فريق إنبي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب، في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب فرق الدوري المصري بعد فوز الأهلي وبلدية المحلة



1- بيراميدز 13 نقطة

2- مودرن فيوتشر 12 نقطة

3- زد اف سي 12 نقاط

4- الاتحاد 11 نقطة

5- الأهلي 9 نقاط

6- المصري 9 نقاط

7- الزمالك 8 نقاط

8- الجونة 8 نقاط

9- بلدية المحلة 8 نقاط

10- سموحة 8 نقاط

11- سيراميكا 11 نقطة

12- إنبي 7 نقاط

13- طلائع الجيش 7 نقاط

14- الإسماعيلي 4 نقاط

15- فاركو 4 نقاط

16- الداخلية 4 نقاط

17- المقاولون نقطتين

18- البنك الأهلي بلا نقاط