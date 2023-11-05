الدوري المصري، مروان محسن يقود هجوم فيوتشر أمام إنبي

الدوري المصري، أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق انبي بالدوري في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة في الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري.

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة انبي بالدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، خالد رضا، علي الفيل، باسم علي

وسط: غنام محمد، محمد نصير، عمر كمال، محمد صادق، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي، محمود رزق، طارق طه، محمد فاروق، اموراني حساني، علي زعزع، احمد عاطف، ايمن الصفاقسي، عمر السعيد



فيوتشر وإنبي



يسعى فيوتشر إلى تحقيق الفوز بمواجهة اليوم من أجل اعتلاء صدارة الدوري الممتاز، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام إنبي المنتعش بالفوز الأخير أمام الزمالك.

وحقق فريق مودرن فيوتشر الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الخامسة من بطولة الدوري على ملعب ستاد القاهرة.

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وتقدم البنك الأهلي في الدقيقة الرابعة عن طريق سعيدو سيمبوري وتعادل مودرن فيوتشر عن طريق أيمن صفاقسي في الدقيقة 42 وتقدم مودرن فيوتشر بالهدف الثاني عن طريق علي الفيل في الدقيقة 87.

وحقق فريق إنبي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون العرب، في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة فيوتشر وإنبي

ومن المقرر أن تنقل مباراة فيوتشر ضد إنبي عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 2 الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ويدخل فيوتشر وإنبي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقهما الفوز 2-1 علي البنك الأهلي والزمالك بالترتيب بالجولة الماضية.

انبي

ترتيب فيوتشر بالدوري



ويحتل فيوتشر المركز الثاني بجدول الدوري المصري برصيد 12 نقاط حيث خاض 5 مباريات فاز في 4 وخسر مباراة ولم يتعادل في أي مباراة وسجل 8 أهداف واستقبل 3 أهداف.

ترتيب إنبي بجدول الدوري



ويحتل فريق إنبي المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط جمعهم من خوض 5 مباريات، حيث فاز في مباراتين وخسر مثلهما وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه 5 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف.

تغيير موعد مباراة فيوتشر ضد إنبي



وقررت رابطة الأندية المحترفة إجراء تعديل على موعد مباراة فيوتشر إف سى وإنبى في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي لتقام في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد بدلا من الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

ترتيب فرق الدوري المصري بعد فوز الأهلي وبلدية المحلة

1- بيراميدز 13 نقطة

2- مودرن فيوتشر 12 نقطة

3- زد اف سي 12 نقاط

4- الاتحاد 11 نقطة

5- الأهلي 9 نقاط

6- المصري 9 نقاط

7- الزمالك 8 نقاط

8- الجونة 8 نقاط

9- بلدية المحلة 8 نقاط

10- سموحة 8 نقاط

11- سيراميكا 11 نقطة

12- إنبي 7 نقاط

13- طلائع الجيش 7 نقاط

14- الإسماعيلي 4 نقاط

15- فاركو 4 نقاط

16- الداخلية 4 نقاط

17- المقاولون نقطتين

18- البنك الأهلي بلا نقاط