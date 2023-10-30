البيت الأبيض عن تهجير سكان غزة إلى سيناء: الفلسطينيون لا يرغبون في مغادرة وطنهم

أخبار غزة الآن، قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن يعمل من أجل الحفاظ على أمن الشرق الأوسط والتأكد من عدم اتساع رقعة النزاع".

العمليات الإسرائيلية في غزة



وأضاف باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل، نتوقع أن تزيد تدريجيا عملية تدفق دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى غزة، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية تترك للإسرائيليين وصف طبيعة عملياتهم في قطاع غزة.



وتابع: لا يمكن توصيف حجم أو شكل الهجوم البري الإسرائيلي، ونتفهم سعي تل أبيب لملاحقة قادة حماس بريا.

Advertisements



تهجير الفلسطينيين في سيناء

وبسؤال عن خطة تخصيص أراضٍ مصرية في سيناء للفلسطينيين في قطاع غزة، أوضح جون كيربي: "تركيزنا منصب على توفير ممرات إنسانية آمنة، ولكني لا أعتقد أن هناك رغبة لدى الفلسطينيين في غزة لمغادرة وطنهم".



إدخال المساعدات لغزة

ولفت: نقود الجهود لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه تم إحراز تقدم ملموس في مسألة ضمان تسليم إمدادات الوقود الضرورية إلى قطاع غزة.

حماية الفلسطينيين



وقالت الخارجية الأمريكية، إنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لحماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين المتطرفين.

مطالب حماس بشأن الرهائن



وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية، حركة حماس قدمت عددًا من المطالب قبل السماح بإطلاق سراح الأسري، وعليها إطلاق سراحهم جميعًا.

الهجوم البري على غزة، وكانت حركة حماس قد أصدرت مساء اليوم الإثنين بيانا كذبت من خلاله مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن تحرير مجندة إسرائيلية من قطاع غزة.



وقال حركة حماس في بيانها: "مزاعم الاحتلال هدفها التشويش على فيديو الأسيرات الذي بثه القسام اليوم، ومزاعم محاولة للهروب من الضغط الذي يمثله ملف أسرى الاحتلال على نتنياهو وحكومته".

وشددت حركة حماس في بيانها، على أن لا أحد يصدق الروايات الصهيونية المتهافتة وحتى المجتمع الصهيوني نفسه لا يصدق قادته.

ومنذ قليل، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك في بيان مشترك، تحرير مجندة كانت مختطفة لدى حماس عبر عملية برية في غزة.