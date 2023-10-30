الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

البيت الأبيض عن تهجير سكان غزة إلى سيناء: الفلسطينيون لا يرغبون في مغادرة وطنهم

جون كيربي مستشار
جون كيربي مستشار الأمن القومي الأمريكي، فيتو

أخبار غزة الآن، قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن يعمل من أجل الحفاظ على أمن الشرق الأوسط والتأكد من عدم اتساع رقعة النزاع".

 

العمليات الإسرائيلية في غزة


وأضاف باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل، نتوقع أن تزيد تدريجيا عملية تدفق دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى غزة، لافتًا إلى أن الإدارة الأمريكية تترك للإسرائيليين وصف طبيعة عملياتهم في قطاع غزة.


وتابع: لا يمكن توصيف حجم أو شكل الهجوم البري الإسرائيلي، ونتفهم سعي تل أبيب لملاحقة قادة حماس بريا.

Advertisements

 


تهجير الفلسطينيين في سيناء

وبسؤال عن خطة تخصيص أراضٍ مصرية في سيناء للفلسطينيين في قطاع غزة، أوضح جون كيربي: "تركيزنا منصب على توفير ممرات إنسانية آمنة، ولكني لا أعتقد أن هناك رغبة لدى الفلسطينيين في غزة لمغادرة وطنهم".
 

إدخال المساعدات لغزة

ولفت: نقود الجهود لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. 
 

يا جيش الهزائم وقوافل الجرذان، كلمة أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس (فيديو)

الخارجية الأمريكية: تقدم ملموس لإمداد غزة بالوقود ولدى حماس مطالب قبل إطلاق الأسرى

 

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه تم إحراز تقدم ملموس في مسألة ضمان تسليم إمدادات الوقود الضرورية إلى قطاع غزة.

 

حماية الفلسطينيين 


وقالت الخارجية الأمريكية، إنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لحماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين المتطرفين.

 

مطالب حماس بشأن الرهائن


وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية، حركة حماس قدمت عددًا من المطالب قبل السماح بإطلاق سراح الأسري، وعليها إطلاق سراحهم جميعًا.

 

الهجوم البري على غزة، وكانت حركة حماس قد أصدرت مساء اليوم الإثنين بيانا كذبت من خلاله مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن تحرير مجندة إسرائيلية من قطاع غزة.


وقال حركة حماس في بيانها: "مزاعم الاحتلال هدفها التشويش على فيديو الأسيرات الذي بثه القسام اليوم، ومزاعم محاولة للهروب من الضغط الذي يمثله ملف أسرى الاحتلال على نتنياهو وحكومته".

وشددت حركة حماس في بيانها، على أن لا أحد يصدق الروايات الصهيونية المتهافتة وحتى المجتمع الصهيوني نفسه لا يصدق قادته.

ومنذ قليل، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك في بيان مشترك، تحرير مجندة كانت مختطفة لدى حماس عبر عملية برية في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البيت الأبيض تهجير الفلسطينيين تهجير الفلسطينيين لسيناء سيناء اخبار غزة أخبار غزة الآن إسرائيل فلسطين جون كيربي

مواد متعلقة

يا جيش الهزائم وقوافل الجرذان، كلمة أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس (فيديو)

عائلات الأسرى الإسرائيليين يوجهون رسالة استغاثة إلى بايدن بعد فقدان الثقة فى نتنياهو

الخارجية الأمريكية: تقدم ملموس لإمداد غزة بالوقود ولدى حماس مطالب قبل إطلاق الأسرى

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، آخر تحديث بعد الانخفاض المفاجئ أمس

إيكونوميست: الطائرات الأمريكية في شرق المتوسط تغذي إسرائيل استخباراتيا بغزة

إدارة بايدن ترفض طلب الجمهوريين للفصل بين المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تنقل قلقها لإسرائيل بشأن قطع الاتصالات في غزة

رئيس فيوتشر: الأولوية للأهلي لو طلب لاعبين من فريقنا

فنان شهير يدعم حملة مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية بشرط

رئيس وزراء الاحتلال يلوح بوقف المساعدات عن غزة والبيت الأبيض يعلق

بعد تتويجه بالكرة الذهبية الثامنة، ميسي يرد على سؤال عن موعد اعتزاله

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر بالقاهرة الجديدة 5 نوفمبر

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

النفط يهبط بأكثر 1% وترقب للفيدرالى الأمريكى

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 30-10-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

ميسي يواصل كتابة التاريخ.. قائمة الفائزين بجوائز الكرة الذهبية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية