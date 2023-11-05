الأحد 05 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

لليوم الثاني علي التوالي

التحالف الوطني يواصل إمداداته ضمن القافلة الثانية للمساعدات الإغاثية لأهالي فلسطين

قوافل الدعم والإغاثة
قوافل الدعم والإغاثة لدولة فلسطين.فيتو

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لليوم الثاني علي التوالي إرسال  القاطرة المحملة بأكثر من 500 طن من المواد الغذائية ، و175 طن مياه ، بجانب ما يزيد على 14 طنا من الملابس والبطاطين وأكثر من 130 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية يرافقها طاقم طبي يضم مختلف التخصصات، وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين، دعمًا لهم لمواجهة وتحمل أعباء  الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وأدت لسقوط المئات من الضحايا والمصابين.

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ويشارك في القافلة عدد من كيانات التحالف الوطني وهم (مؤسسة مصر الخير - مؤسسة صناع الحياة -  مؤسسة ابو العينين الخيرية – مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية - جمعية الأورمان - بنك الشفاء  - مجلس الشباب المصري - مؤسسة اهل مصر) فضلًا عن المشاركة الأولي لمؤسسة الجهود التي ساهمت بــ 3 شاحنات من القافلة.

وتستمر كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم في إطلاق أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بكافة محافظات الجمهورية دعمًا لأهالي غزة

وفي السياق ذاته، يندد التحالف بأعمال العنف وجرائم الحرب التي ترتكب بقطاع غزة وهو ما بات يمثل تهديد مباشر على السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان مؤكدًا على تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى توقف الحرب.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة لأهالي قطاع غزة، قد بدأت أمس السبت وتستهدف مد جسر بري متواصل من المساعدات بواقع ٥٠ قاطرة يوميًا وبدون حد اقصى محملة بكميات ضخمة من المساعدات الانسانية والاغاثية والعلاجية لدعم الأشقاء الفلسطينيين. 

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التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جمعية الأورمان مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية

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