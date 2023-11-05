اختتام اجتماع بلينكن وأبو مازن دون بيان مشترك، ومستقبل غزة لم يكن محور اللقاء

كشف مسئول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، تفاصيل عن لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

السلطة الفلسطينية يجب أن تلعب دورًا محوريًا

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال المسئول الأمريكي إن بلينكن قال للرئيس الفلسطيني إن السلطة الفلسطينية يجب أن تلعب دورًا محوريًا فيما سيأتي بعد ذلك في غزة.

ووجه بلينكن الشكر للرئيس الفلسطيني لمساعدته في الحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية.

واشنطن ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية

ولفت إلى أن مستقبل غزة لم يكن محور الاجتماع بين بلينكن وعباس، لكن السلطة الفلسطينية بدت مستعدة للعب دور فيما سيأتي بعد ذلك في القطاع.

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وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال في وقت سابق، إن واشنطن ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية واستئناف الخدمات الأساسية في غزة.

وأضاف بلينكن، خلال لقائه بالرئيس محمود عباس في رام الله، أن بلاده ملتزمة بتعزيز الكرامة والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

تحقيق تطلعات الفلسطينيين

وذكر المسئول الأمريكي أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل من أجل تحقيق تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولتهم.

وأكد رفض أمريكا تهجير الفلسطينيين من مناطقهم بالقوة.

واختتم لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم دون بيان مشترك بين الجانبين الفلسطيني والأمريكي، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية.