خريطة الأعمال الفنية على منصة شاهد في شهر نوفمبر

منصة شاهد، تقدم منصة شاهد خلال شهر نوفمبر مجموعة من الأعمال الناجحة والمتنوعة ما بين الدراما التليفزيونية والأفلام السينمائية والبرامج، ومن أبرز الأعمال التي سيتم عرضها على المنصة خلال شهر نوفمبر الجاري:

مسلسل بطن الحوت

وهو مسلسل مصري يكون عرضه على المنصة هو عرض أول وحصري، ومسلسل بطن الحوت يتكون من 15 حلقة ومن بطولة محمد فراج وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد وسماح أنور وعبد العزيز مخيون، من تأليف ومسلسل بطن الحوت إخراج أحمد فوزى.

مسلسل أحلام بنات

وهو مسلسل مغربي يكون عرضه على منصة شاهد هو عرض أول وحصري، وتدور قصته حينما يجمع القدر ثلاث فتيات ذوات أحلام كبيرة، ثم يتشاركن السكن في بيت واحد، وعلى الرغم من مشاركة بعضهن البعض كل شيء؛ لكن لكل واحدة منهن صراعاتها وأسرارها الخاصة وحلمها الذي تحاول تحقيقه بطريقة مختلفة، المسلسل من إخراج محمد علي المجبود، ومن تأليف يحيى الفاندي وعدنان موحجة، وبطولة سلوى زرهان، وحنان الخضر، وعبدالله ديدان، وساندية تاج الدين، وناصر أقباب، وسلمى كمال.

Muhammad Ali the Greatest

وهو فيلم وثائقي يكون عرضه على منصة شاهد هو عرض أول وحصري، وهو فيلم سيرة ذاتية يستكشف حياة أعظم رمز للملاكمة محمد علي، وذلك من خلال روايات المقربين منه ورؤى الخبراء، حيث يتعرف الجمهور على هذه الأسطورة التي لم يعرف طموحها حدودا.

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نزوح

وهو فيلم يكون عرضه على منصة شاهد هو عرض أول وحصري، وتدور أحداث الفيلم في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل، الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان‎، ومن بطولة كندة علوش، وسامر المصري، ونزار العاني، وهالة زين.

أمر إخلاء ٣

وهو مسلسل كوميدي يكون عرضه على المنصة هو عرض أول وحصري، والمسلسل من بطولة فوز الشطي، رهف محمد، صمود المؤمن، ناصر الدوسري، فوز العبدلله وإخراج عبدالرحمن السلمان، وتأليف مريم الهاجري.

الخائن

وهو مسلسل شامي، ومن المقرر أن يكون عرضه على المنصة هو عرض أول وحصري، وتدور أحداثه حول حياة الدكتورة (أسيل) المثالية التي تتحطم عندما تكتشف خيانة زوجها (سيف) لها لمدة عامين مع امرأة تصغره بخمسة عشر عامًا، مما يدفعها لسلك طريق الانتقام، وتتوالى الأحداث، والمسلسل تأليف عبير الصياح، ومن بطولة سلافة معمار وقيس شيخ نجيب ومرام علي وريتا حرب وجينا أبوزيد ووسام صليبا، ويبدأ عرضه اليوم ٥ نوفمبر.