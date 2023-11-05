الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

خريطة الأعمال الفنية على منصة شاهد في شهر نوفمبر

الخائن، فيتو
الخائن، فيتو

منصة شاهد، تقدم منصة شاهد خلال شهر نوفمبر مجموعة من الأعمال الناجحة والمتنوعة ما بين الدراما التليفزيونية والأفلام السينمائية والبرامج، ومن أبرز الأعمال التي سيتم عرضها على المنصة خلال شهر نوفمبر الجاري: 

 

مسلسل بطن الحوت 

وهو مسلسل مصري يكون عرضه على المنصة هو عرض أول وحصري، ومسلسل بطن الحوت يتكون من 15 حلقة ومن بطولة محمد فراج وباسم سمرة وأسماء أبو اليزيد وسماح أنور وعبد العزيز مخيون، من تأليف ومسلسل بطن الحوت إخراج أحمد فوزى.

 

مسلسل أحلام بنات 

وهو مسلسل مغربي يكون عرضه على منصة شاهد هو عرض أول وحصري، وتدور قصته حينما يجمع القدر ثلاث فتيات ذوات أحلام كبيرة، ثم يتشاركن السكن في بيت واحد، وعلى الرغم من مشاركة بعضهن البعض كل شيء؛ لكن لكل واحدة منهن صراعاتها وأسرارها الخاصة وحلمها الذي تحاول تحقيقه بطريقة مختلفة، المسلسل من إخراج محمد علي المجبود، ومن تأليف يحيى الفاندي وعدنان موحجة، وبطولة سلوى زرهان، وحنان الخضر، وعبدالله ديدان، وساندية تاج الدين، وناصر أقباب، وسلمى كمال.

Muhammad Ali the Greatest

وهو فيلم وثائقي يكون عرضه على منصة شاهد هو عرض أول وحصري، وهو فيلم سيرة ذاتية يستكشف حياة أعظم رمز للملاكمة محمد علي، وذلك من خلال روايات المقربين منه ورؤى الخبراء، حيث يتعرف الجمهور على هذه الأسطورة التي لم يعرف طموحها حدودا.  

Advertisements

 

نزوح 

وهو فيلم يكون عرضه على منصة شاهد هو عرض أول وحصري، وتدور أحداث الفيلم في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل، الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان‎، ومن بطولة كندة علوش، وسامر المصري، ونزار العاني، وهالة زين.

أمر إخلاء ٣

وهو مسلسل كوميدي يكون عرضه على المنصة هو عرض أول وحصري، والمسلسل من بطولة فوز الشطي، رهف محمد، صمود المؤمن، ناصر الدوسري، فوز العبدلله وإخراج عبدالرحمن السلمان، وتأليف مريم الهاجري.

الخائن 

وهو مسلسل شامي، ومن المقرر أن يكون عرضه على المنصة هو عرض أول وحصري، وتدور أحداثه حول حياة الدكتورة (أسيل) المثالية التي تتحطم عندما تكتشف خيانة زوجها (سيف) لها لمدة عامين مع امرأة تصغره بخمسة عشر عامًا، مما يدفعها لسلك طريق الانتقام، وتتوالى الأحداث، والمسلسل تأليف عبير الصياح، ومن بطولة سلافة معمار وقيس شيخ نجيب ومرام علي وريتا حرب وجينا أبوزيد ووسام صليبا، ويبدأ عرضه اليوم ٥ نوفمبر.

 

 

منصة شاهد مسلسل بطن الحوت مسلسل أحلام بنات الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

شاهد برومو حكاية كاملة أحدث حكايات مسلسل حدث بالفعل (فيديو)

انطلاق عرض حكاية روحي فيك من مسلسل 55 مشكلة حب غدًا

أول فيديو لأبطال مسلسل Friends في جنازة ماثيو بيري

حكاية كاملة، تعرف على موعد عرض الحكاية الجديدة من مسلسل حدث بالفعل

الأكثر قراءة

على مسئولية شوبير، إقالة أوسوريو من تدريب الزمالك وهذا البديل

أول رد فعل من بيومي فؤاد بعد تعرضه لهجوم حاد بسبب محمد سلام

تعليق قوي من طارق الشناوي علي أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام (فيديو)

انتهاء اجتماع مجلس إدارة الزمالك، وبيان رسمي لعرض القرارات

كاملة أبو ذكري لـ بيومي فؤاد: الإحساس نعمة

لوتون تاون يتعادل أمام ليفربول 1-1 في البريميرليج (صور)

محمد سلام يعتذر لأمير كرارة: حقك عليا يا باشا مصر

عمرو أديب عن المجزرة الجديدة في غزة: يجب أن يتدخل الجميع الآن

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 6-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

نصائح جهاز حماية المستهلك عند الشراء خلال تخفيضات الجمعة البيضاء

محمود حافظ يضع علم إسرائيل أسفل حذائه

بعد الكشف عنه، كل ما تريد معرفته عن القطار الكهربائى الإقليمى الذكى «ديزيرو» (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 5-11-2023 في السوق المحلي

سعر النحاس في السوق مساء اليوم الأحد 5-11-2023

ارتفاع أسعار السكر اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023

المزيد

انفوجراف

أشعل السوشيال ميديا بسبب موقف محمد سلام وأتلف لوحة تاريخية.. مواقف صادمة لـ بيومي فؤاد (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكبدة في المنام وعلاقتها بالمشاكل والمصاعب والأحزان

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بنهاية الأحزان

حكم الإسراع في الصلاة والضابط الذي يؤثر في صحتها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية