الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل في ثاني زيارة منذ عملية طوفان الأقصى

بلينكن، فيتو
بلينكن، فيتو

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إلى إسرائيل ، اليوم الجمعة، في جولة تركز على إجراءات تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.


وصول وزير الخارجية الأمريكي 


وفي السياق ذاته أوضح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قبل توجهه إلى تل أبيب، أنه سوف يركز خلال زيارته على ضرورة الإجراءات المطلوبة لحماية المدنيين.

وزعم  نتنياهو خلال مؤتمر صحفي أن: إسرائيل لها الحق أن تدافع عن نفسها وضمان عدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر الماضي.


دعم دخول المساعدات الإنسانية لغزة


وتابع: "أوضحنا بشكل متكرر أن الطريقة التي تقوم بها إسرائيل بعملياتها العسكرية أمر مهم، شهدنا خلال الأيام الماضية استمرار لتحمل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لكلفة الصراع، وسأضغط من أجل وصول المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".

Advertisements


وقال وزير الخارجية الأمريكي: "الفلسطينيون ما زالوا يتحملون وطأة الوضع وملتزمون بالقيام بكل ما يمكن لحماية المدنيين، وسنبحث في إسرائيل اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية النساء والأطفال في قطاع غزة الذين يقعون في مرمى حماس".

وفي السياق ذاته أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، أن الوزير أيمن الصفدي سيلتقي، يوم السبت القادم   وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في عمان.


زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة 


وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، إن الوزير أيمن الصفدي سيبحث مع بلينكن الأوضاع الكارثية في غزة، وسيؤكد ضرورة التحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع،.


وأضاف سفيان القضاة، أن وزير الخارجية الأردني سيبحث  إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والفورية إلى غزة، وحماية المدنيين، وضرورة التزام إسرائيل القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف خروقاتها المستمرة له.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية   أن الصفدي يواصل اتصالاته الإقليمية والدولية لبلورة تحرك دولي فاعل للتوصل لوقف لإطلاق النار، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان  الإسرائيلي على غزة.

وحذرت الخارجية الأردنية  من عدم وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة  وما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم  قتل لآلاف المدنيين الفلسطينيين وجرائم حرب تشمل حرمانهم من الغذاء والدواء والخدمات الأساسية الأخرى تدفع المنطقة بشكل متسارع نحو هاوية حرب إقليمية ستهدد الأمن والسلم الدوليين.
 

txt

الخارجية الأردنية: الصفدي يؤكد خلال لقائه بلينكن ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة

txt

الخارجية الأمريكية تكشف أجندة بلينكن خلال زيارته تل أبيب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

وزير الخارجية الأمريكي إسرائيل بلينكن المساعدات الانسانية لغزة غزة نتنياهو

مواد متعلقة

الخارجية الأردنية: الصفدي يؤكد خلال لقائه بلينكن ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة

الخارجية الأمريكية تكشف أجندة بلينكن خلال زيارته تل أبيب

بلينكن يحذر لبنان من عواقب الانجرار للصراع بين إسرائيل وحماس

الأكثر قراءة

البرهان يعفي عضوا في مجلس السيادة السوداني

مطالب بإيقاف كريستيانو رونالدو بعد عقوبة طارق حامد (فيديو)

كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام المقاولون غدا فى الدوري

قانون ضريبة القيمة المضافة هل يحل أزمة أسعار السجائر؟

رئيس كولومبيا: الجميع يقاتل لإنقاذ والد دياز

كلوب يحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول

بعد زيادة سعر البنزين، تعرف على أسعار زيوت السيارات خلال شهر نوفمبر

التموين: المرور على محطات الوقود لمتابعة تحريك أسعار المواد البترولية

Advertisements

منوعات

المزيد

ابتكار تطبيق لمواجهة تهرب الزبائن من دفع البقشيش

توقعات الأبراج اليومية السبت 4-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 4-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 4-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

على مدار 4 أيام، ثبات سعر اليوان الصيني

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 3-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 3-11-2023

المزيد

انفوجراف

أسعار البنزين قبل وبعد الزيادة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد بها نص صريح، أدعية تيسير الولادة

ما حكم غسل الجمعة؟ الإفتاء تجيب

آراء الفقهاء في قراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب

المزيد
الجريدة الرسمية