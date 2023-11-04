جيش الاحتلال يزعم مقتل 341 جنديا وأسر 242 شخصا منذ بدء طوفان الأقصى

طوفان الأقصى، زعم الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم السبت، أنهم أبلغوا عائلات 341 جنديًّا إسرائيليًّا عن مقتل أبنائهم منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".

كما أعلن هاجاري في الموجز الصحفي عن إبلاغ 242 عائلة أن ذويهم أسرى لدى حماس.

حماس تتهم الاحتلال بالتكتم على خسائره البشرية والمادية في غزة

من جانبها، أكدت حركة حماس في بيان صدر عنها اليوم السبت أن الاحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة أثناء المعارك الدائرة في قطاع غزة، مشددة على أنه لم يحقق أي إنجاز عسكري بعد شهر من التصعيد.

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وأضافت حركة حماس: "إسرائيل تتكتم على خسائرها البشرية والمادية".

وأوضحت حركة حماس أن غالبية المنشآت الصحفية والإعلامية في غزة تعرضت لقصف إسرائيلي، لافتة إلى أن الاحتلال استهدف 3 مستشفيات في غزة أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتل أبيب.

وتابعت حماس: "اتفقنا على إخراج الجرحى مقابل إجلاء الرعايا الأجانب عبر رفح لكن إسرائيل لم تلتزم، ونستنكر العجز الدولي عن إنقاذ المستشفيات والجرحى في غزة".

حماس تمتلك قدرات صاروخية وترسانة أسلحة كبيرة جدًّا

وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، آنا أوكولوفا، أمس الجمعة، إن حركة حماس الفلسطينية، التي أطلقت أكثر من 8000 صاروخ على إسرائيل في ثلاثة أسابيع، لا تزال تمتلك قدرات صاروخية وتمتلك أيضًا ترسانة أسلحة كبيرة جدًّا - على حد قوله.

وزعم أوكولوفا في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”: "نحن نعلم أن إمكانات حماس الصاروخية لا تزال موجودة، وفي إسرائيل تنطلق صفارات الإنذار من الغارات الجوية كل يوم. وبالإضافة إلى عمليات الإطلاق في المناطق الجنوبية من إسرائيل، يتم إطلاق رشقات قوية مرة أو مرتين على الأقل يوميًّا في الجزء الأوسط من إسرائيل"، ووفقًا لها، فإن حماس عبارة عن هيكل عسكري قوي ومدرب جيدًا ولديه ترسانة ضخمة تشمل من بين أمور أخرى، أنواعًا مختلفة من الأسلحة الصغيرة والصواريخ المضادة للدبابات، بحسب تعبيره.

وتابع أوكولوفا مزاعمه: إن قوات حماس مسلحون ومدربون تدريبًا جيدًا وكانوا يستعدون لسنوات عديدة".

إطلاق أكثر من 8 آلاف صاروخ على إسرائيل

في الوقت نفسه، وجدت ممثلة الجيش الإسرائيلي صعوبة في تحديد الترتيب العددي للإمكانات الصاروخية التي ظلت تحت تصرف حماس بعد إطلاق أكثر من 8 آلاف صاروخ على إسرائيل خلال ثلاثة أسابيع من التصعيد.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، قصف قطاع غزة، حيث بدأ التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر المنقضي، عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.

وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة.

وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر على قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني.