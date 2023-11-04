أمريكا تعترف بالفشل والهزيمة، عرض غربي لتخلي أوكرانيا عن الأرض مقابل السلام مع روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية، كشف موقع " NBCNEWS"، الأمريكي، عن مباحثات سرية يقوم بها عدد من المسئولين الأمريكيين والأوروبيين للضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي لقبول مفاوضات سلام مع روسيا، وذلك بالتخلي عن جزء من أوكرانيا لصالح الروس، مقابل السلام، وذلك بعد أن طالت أمد الحرب الروسية الأوكرانية، والخسارة التي يتكبدها الجميع ماديًا وصعوبة الاستمرار في تقديم المساعدات لأوكرانيا.

المجتمع الغربي يعاني من الإنهاك في حرب أوكرانيا

وعن الحرب الروسية الأوكرانية، يظهر تقرير " NBCNEWS" أن المجتمع الغربي يعاني من الإنهاك واستنفاد طاقته المادية والعسكرية نتيجة الحروب، وخاصة بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث قال مسئول أمريكي: "نشعر بالقلق إزاء نفاد القوات الأوكرانية في حين يبدو أن روسيا لديها إمدادات لا نهائية"

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مفاوضات سرية للسلام بين روسيا وأوكرانيا، فيتو



المباحثات السرية التي يجريها الأمريكان والأوروبيين مع الرئيس الأوكراني، لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، أظهرت خشية المسؤولين أمريكان من توقف التعاطف مع أوكرانيا، في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية الغاشمة على غزة، ما يجعل تأمين مساعدات إضافية لكييف أكثر صعوبة.

وذكر موقع " NBCNEWS" في تقريره، أن المسؤولين الأوكرانيين لم يعد لديها خيار إلا شهرين للتفكير في بدء مفاوضات السلام مع الروس.

الغرب يطرح السلام مع روسيا مقابل الأرض

كما ذكر تقرير " NBCNEWS" أن بعض المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يطرحون موضوع مفاوضات السلام مع أوكرانيا، وتضمنت المحادثات الخطوط العريضة لما قد تحتاج أوكرانيا التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق مع روسيا.

ويشير موقع " NBCNEWS" إلى بدء المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين في القيام بمباحثات سرية مع الحكومة الأوكرانية، حول عمل مفاوضات سلام محتملة مع روسيا لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفقًا لمسؤول أمريكي كبير حالي و مسؤول أمريكي كبير سابق مطلع على المباحثات السرية، وذلك بسبب إنهاك المجتمع الغربي في الحرب.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن "المحادثات تضمنت الخطوط العريضة للغاية لما قد يمكن لأوكرانيا التخلي عنه للتوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا".

أمريكا تتخلي عن زيلنسكي، فيتو

ووصف المسؤولون المحادثات، التي وصفت بالـ حساسة، أنها جرت الشهر الماضي خلال اجتماع لممثلي أكثر من 50 دولة تدعم أوكرانيا، بما في ذلك أعضاء الناتو، وعُرفت المباحثات بأنها تمثل اعترافًا بالإنهاك العسكري على الأرض في أوكرانيا، والديناميكيات العسكرية والسياسية في الولايات المتحدة وأوروبا.

التحول إلى عملية الإنهاك في الحروب وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية، عبر عنها المسؤولون بإن هذه المحادثات بدأت وسط مخاوف من المسؤولين الأميركيين والأوروبيين بأن الحرب وصلت إلى طريق مسدود، وبشأن القدرة على مواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا.

إدارة بايدن يشعرون بالقلق من نفاد القوات في أوكرانيا

وقال المسؤولون الأمريكيون أن مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي بايدن يشعرون بالقلق من نفاد القوات في أوكرانيا، في حين أن لدى روسيا إمدادات لا نهاية لها على ما يبدو، وتكافح أوكرانيا أيضًا من أجل التجنيد، وشهدت مؤخرًا احتجاجات عامة حول بعض متطلبات التجنيد المفتوحة التي فرضها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيتو



وذكر المسؤولون الأمريكيون أن هناك "عدم ارتياح في الحكومة الأمريكية إزاء قلة الاهتمام العام الذي حظيت به الحرب في أوكرانيا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة قبل شهر تقريبًا". ويخشى الأمريكيون من هذا التحول، الذي قد يجعل تأمين مساعدات إضافية لكييف أكثر صعوبة.

وفي تطور لافت، بدأ بعض المسؤولين العسكريين الأمريكيين في استخدام مصطلح "الجمود" لوصف المعركة الحالية في أوكرانيا، حيث يقول البعض إن الأمر قد يقتصر على الجانب الذي يمكنه الاحتفاظ بقوة عسكرية لأطول فترة.

ولم يحرز أي من الجانبين خطوات كبيرة في ساحة المعركة، التي يصفها بعض المسؤولين الأميركيين الآن بأنها حرب "البوصات"، ويقول الأمريكيون، في أحاديث خاصة، "إن أوكرانيا ليس لديها على الأرجح سوى مهلة حتى نهاية العام أو بعد ذلك بوقت قصير قبل بدء مناقشات أكثر إلحاحًا، حول مفاوضات السلام".

كما ذكر الأمريكيون أنهم تبادلوا وجهات النظر بشأن ذلك الجدول الزمني مع الحلفاء الأوروبيين.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، في بيان لها: "أي قرارات بشأن المفاوضات تعود إلى أوكرانيا، ونحن نركز على مواصلة الوقوف بقوة لدعم أوكرانيا في دفاعها عن حريتها واستقلالها ضد العدوان الروسي".

في الوقت الذي أشار فيه مسؤول في الإدارة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة شاركت مع أوكرانيا في مباحثات حول إطار قمة السلام، لكنه تدارك الأمر قائلًا: "إن البيت الأبيض ليس على علم بأي محادثات أخرى مع أوكرانيا حول المفاوضات في الوقت الحالي".

كما ركز الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشكل مكثف، على القوات العسكرية الأوكرانية المستنزفة، وفقًا لتقرير " NBCNEWS".

وقال مسئول أمريكي: "إن القوى البشرية هي على رأس اهتمامات الإدارة في الوقت الحالي، وإن الولايات المتحدة وحلفائها يمكنهم تزويد أوكرانيا بالأسلحة، لكن إذا لم يكن لديهم قوات مختصة لاستخدامها، فلن يكون لديهم القدرة على ذلك".

الرئيس الروسي بوتين ليس مستعد للتفاوض

وقبل أن تبدأ الحرب الإسرائيلية على غزة، أعرب مسؤولو البيت الأبيض عن ثقتهم في أن التمويل الإضافي لأوكرانيا سوف يمرر الكونجرس قبل نهاية هذا العام، في حين اعترفوا سرًا بالمخاوف بشأن مدى صعوبة ذلك.

الرئيس الأمريكي بايدن، فيتو



في الوقت الذي أشار فيه المسئولين الأمريكيين إلى أن "إدارة بايدن ليس لديها أي مؤشر على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد للتفاوض مع أوكرانيا".

ويقول المسؤولون الغربيون: إن "بوتين لا يزال يعتقد أنه يستطيع "انتظار الغرب" أو الاستمرار في القتال حتى تفقد الولايات المتحدة وحلفائها الدعم المحلي لتمويل أوكرانيا أو يصبح النضال من أجل تزويد كييف بالأسلحة والذخيرة مكلفًا للغاية."

جدير بالذكر أن إدارة بايدن أنفقت 43.9 مليار دولار على المساعدة الأمنية لأوكرانيا منذ الحرب الروسي في فبراير 2022، وفقًا للبنتاجون. ويقول مسؤول أمريكي إن الإدارة لديها حوالي 5 مليارات دولار لإرسالها إلى أوكرانيا قبل نفاد الأموال، ولن تكون هناك مساعدات لأوكرانيا إذا لم تقل الإدارة إنها وجدت خطأ محاسبيا بقيمة 6.2 مليار دولار نتيجة أشهر من المبالغة في تقدير قيمة المعدات المرسلة إلى كييف.

وأكد المسئولون الأمريكيون أن التقدم في الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا بطيئًا للغاية، وتتلاشى الآمال في أن تحقق أوكرانيا تقدمًا كبيرًا، بما في ذلك الوصول إلى الساحل بالقرب من الخطوط الأمامية لروسيا، ما دفع المسؤولون الأمريكيون للقول إن "عدم إحراز تقدم كبير في ساحة المعركة في أوكرانيا لا يساعد في محاولة عكس الاتجاه في الدعم العام لإرسال المزيد من المساعدات". فلم يعد هناك دعم شعبي لتمويل أوكرانيا.