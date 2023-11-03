وصول طائرتين من روسيا والكويت تحملان مساعدات إغاثية لغزة

استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء طائرتين من روسيا والكويت تحمل عددا من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة ليصبح إجمالي عدد الطائرات التي وصلت لمطار العريش 71 طائرة تحمل أكثر من 1700 طن من المساعدات الغذائية والإنسانية والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية لصالح قطاع غزة منذ 12 أكتوبر الماضي.

وصول طائرتين من روسيا والكويت تحملان مساعدات اغاثية لغزة

اكد مصدر فى الهلال الاحمر المصرى فى مطار العريش، انه جاري إفراغ الطائرات من المساعدات الطبية والغذائية تمهيدا لنقلها الى مخازن الهلال الأحمر فى العريش، ومن ثم التجهيز لنقلها الى معبر رفح البري، لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.





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كان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني هما الجهتان الوحيدتان المسئولتان عن التنسيق لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.