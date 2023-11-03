الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

وصول طائرتين من روسيا والكويت تحملان مساعدات إغاثية لغزة

مطار العريش،فيتو
مطار العريش،فيتو

استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء طائرتين من روسيا والكويت تحمل عددا من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة ليصبح إجمالي عدد الطائرات التي وصلت لمطار العريش 71 طائرة تحمل أكثر من 1700 طن من المساعدات الغذائية والإنسانية والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية لصالح قطاع غزة منذ 12 أكتوبر الماضي.

 

وصول طائرتين من روسيا والكويت تحملان مساعدات اغاثية لغزة 

 

اكد مصدر فى الهلال الاحمر المصرى فى مطار العريش، انه جاري إفراغ الطائرات من المساعدات الطبية والغذائية تمهيدا لنقلها الى مخازن الهلال الأحمر فى العريش، ومن ثم التجهيز لنقلها الى معبر رفح البري، لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.

 

Advertisements

كان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني هما الجهتان الوحيدتان المسئولتان عن التنسيق لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وزير الخارجية لـ CNN: وثيقة الاستخبارات الإسرائيلية حول تهجير الفلسطينيين إلى سيناء "مثيرة للسخرية"

وثيقة: نصف مصابي غزة في مستشفى العريش «أطفال»

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الادوية والمستلزمات الطبية الادوية والمستلزمات الهلال الأحمر المصري الفلسطينيين المساعدات إلى قطاع غزة بمحافظة شمال سيناء

الأكثر قراءة

زيادة جديدة في سعر الغاز الطبيعي للسيارات

بعد زيادة سعر البنزين، تعرف على أسعار زيوت السيارات خلال شهر نوفمبر

البرهان يعفي عضوا في مجلس السيادة السوداني

عاشرهن بحجة إخراج الجن، التفاصيل الكاملة لضبط دجال المنصورة

النيابة تبدأ التحقيق مع 15 فتاة لاتهامهن بأعمال منافية للآداب بالعجوزة

ابتكار تطبيق لمواجهة تهرب الزبائن من دفع البقشيش

مطالب بإيقاف كريستيانو رونالدو بعد عقوبة طارق حامد (فيديو)

هؤلاء يجب عليهم إجراء اختبار الكشف عن سرطان الرئة سنويا

Advertisements

منوعات

المزيد

ابتكار تطبيق لمواجهة تهرب الزبائن من دفع البقشيش

توقعات الأبراج اليومية السبت 4-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 4-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 4-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

على مدار 4 أيام، ثبات سعر اليوان الصيني

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 3-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 3-11-2023

المزيد

انفوجراف

أسعار البنزين قبل وبعد الزيادة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد بها نص صريح، أدعية تيسير الولادة

ما حكم غسل الجمعة؟ الإفتاء تجيب

آراء الفقهاء في قراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب

المزيد
الجريدة الرسمية