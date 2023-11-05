الأحد 05 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

تجربة ناجحة، روسيا تختبر صاروخا بالستيا عابرا للقارات

صاروخ عابر للقارات،فيتو
صاروخ عابر للقارات،فيتو

أعلنت روسيا، الأحد، أنها اختبرت بنجاح صاروخا بالستيا عابرا للقارات، قادرا على حمل رأس نووي تم إطلاقه من غواصة نووية من الجيل الرابع.

وجرى إطلاق الصاروخ "بولافا" في أول تجربة من نوعها منذ حوالى عام، بعدما ألغت روسيا مصادقتها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على خلفية الحرب في أوكرانيا والأزمة مع الغرب.

وأفادت وزارة الدفاع في بيان، أن "الغواصة النووية الإستراتيجية الجديدة "الإمبراطور ألكسندر الثالث" أطلقت بنجاح صاروخا بالستيا عابرا للقارات من طراز بوليفا" من البحر الأبيض.

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وأكد البيان، أن الصاروخ أصاب "في الوقت المحدد" هدفه في حقل تجارب في شبه جزيرة كاتشاتكا في أقصى الشرق الروسي.

وتحمل الغواصة "الإمبراطور ألكسندر الثالث" 16 صاروخا من طراز بوليفا، بحسب الجيش الروسي.

ولوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022 بتهديد السلاح النووي، ونشر في صيف 2023 أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، أقرب حلفاء موسكو.

ووقّع بوتين الخميس، قانونا يلغي مصادقة موسكو على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، على خلفية الحرب في أوكرانيا والأزمة مع الغرب.

وتهدف المعاهدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة العام 1996 إلى منع كل التجارب النووية، لكنها لم تُطبّق نظرا إلى عدم انضمام عدد من الدول النووية الرئيسة إليها، وأبرزها الولايات المتحدة والصين.

كذلك، علقت روسيا في فبراير مشاركتها في معاهدة "نيو ستارت" لنزع السلاح النووي الموقعة بين روسيا والولايات المتحدة في 2010، وهي آخر اتفاق ثنائي يربط بين موسكو وواشنطن.

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