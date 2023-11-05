ندوة بمدينة الشيخ زويد بعنوان أسس التربية السليمة وأهمية دور المرأة

نفذت وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء ندوة تثقيفية تحت عنوان "أسس التربية السليمة وأهمية دور الأم".

وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد تنفذ ندوة تحت عنوان "أسس التربية السليمة وأهمية دور المرأة"

قال اللواء اسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء إن الندوة جاءت فى ضوء توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وذلك فى اطار الاهتمام الرئاسي وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ للحد من الزيادة السكانية.

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وأشارت أسماء سلامة مدير الوحدة الفرعية للسكان بمجلس ومدينة الشيخ زويد أن الندوة ناقشت عددا من القضايا التى تهم المرأة كالطلاق، الزواج المبكر، الصحة الانجابية، زواج القاصرات، ختان الاناث، البطالة، الادمان، اختيار شريك الحياة، التفاهم الأسرى وغيرها من القضايا ذات الصلة.

وبدورها أضافت ريم على يعقوب مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة أن الندوة عقدت في إطار خطة العمل لحل القضية السكانية بارشادات الدكتور فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية من خلال رصد، تحليل المشكلات المجتمعية كما تم وضع آليات، تدخلات مختلفة لحلها.

ولفت خالد عبد الحليم المنسق الإعلامي لوحدة السكان بالمحافظة أن محافظة شمال سيناء تولى اهتمام كبير بالمرأة ودورها الفاعل بالمجتمع

وأضاف عبدالحليم ان الندوة عقدت بديوان عام مجلس مدينة الشيخ زويد تحت اشراف صالح عبد الرحمن رئيس المدينة وحاضر فيها الشيخ ابراهيم محمود مفتش بالاوقاف، مبارك راشد رئيس قسم التعليم الثانوى بالإدارة التعليمية بالشيخ زويد بحضور أعضاء، محمد صالح معلم بمدرسة الشيخ زويد الثانوية وأعضاء حدة السكان الفرعية بالمدينة أيمن سليمان، صالح محمد، بالإضافة إلى عدد كبير من الشباب من الجنسين.