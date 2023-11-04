السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الصحة خلال زيارته المحافظة

وزير الصحة
وزير الصحة

استقبل اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، صباح اليوم، في مدينة بئر العبد خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء.

 

محافظ شمال سيناء يستقبل وزير الصحة خلال زيارته إلي شمال سيناء


وأكد المحافظ على أن زيارة وزير الصحة بدأت بتفقد مختلف أقسام مستشفي بئر العبد وزيارة الجرحي الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بالمستشفي، لافتا إلي أن الوزير سيقوم بزيارة مستشفي العريش العام وتفقد وحدات الإسعاف، ومعبر رفح البري، وذلك للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة الي الجرحي الفلسطينيين وتلبية أي طلبات خاصة بالقطاع الصحي والطبي في شمال سيناء.

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أشار المحافظ إلى رفع درجة الاستعداد في المستشفيات والوحدات الطبية وتوفير أدوية الطوارئ وأكياس الدم ودعم المستشفيات بالكوادر الطبية لتقديم الخدمات الطبية للجرحي الفلسطينيين، لافتا الي وجود 25 شخصا فلسطينيا يتلقون العلاج في مستشفي بئر العبد.

 


وكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أكد علي تفقد الوزير لعدد من بشمال سيناء، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، والتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم، وتفقد نقاط الإسعاف، والعيادات المتنقلة المتمركزة في محيط العريش.

 


رافق الوزير خلال زيارته للمحافظة، الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، والدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.

 

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الجرحى الفلسطينيين الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الصحة والسكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان خالد عبدالغفار وزير الصحة عمرو قنديل مساعد وزير الصحة

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