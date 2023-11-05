الأحد 05 نوفمبر 2023
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رياضة

غياب نجم برشلونة عن مباراة الأفيس في الدوري الإسباني

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

خسر برشلونة جهود نجم الفريق الكتالوني أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني.

غياب جافي عن برشلونة 

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن البطاقة الصفراء التي حصل عليها جافي في الشوط الثاني من مباراة ريال سوسيداد، أمس السبت، هي الخامسة،  وبالتالي سيغيب عن الجولة المقبلة.

وأشارت إلى أن جافي حصل قبل ذلك على 4 بطاقات صفراء أمام خيتافي بالجولة الأولى وقادش بالجولة الثانية وسيلتا فيجا بالجولة السادسة وأتلتيك بيلباو بالجولة العاشرة، بينما نجح اللاعب الشاب في خوض الكلاسيكو دون أن يحصل على بطاقة صفراء.

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يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بفارق 4 نقاط عن جيرونا صاحب الصدارة مؤقتا.

وسيلتقي برشلونة مع شاختار دونيتسك، الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، قبل أن يواجه ألافيس يوم الأحد في الليجا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 27 نقطة، ويأتى فريق ريال سوسيداد فى المركز السادس، برصيد 19 نقطة.

الدوري الإسباني

ويمتلك برشلونة أفضلية واضحة للغاية على نظيره ريال سوسيداد حيث فاز عليه في 112 مباراة، وخسر 37 مرة، وحسم التعادل نتيجة مواجهاتهما في 43 مباراة.

بالإضافة إلى أن ريال سوسيداد يعد هو أكثر نادٍ يمتلك برشلونة أمامه أفضل فارق أهداف في مواجهاته ضده، حيث سجل فى شباكه 395 هدفًا وتلقى 194 فقط (فارق الأهداف 201).

وفي الدوري الإسباني، تمكن النادي الكتالوني من الفوز على نظيره سوسيداد في 87 مناسبة وخسر 33، كما أن التعادل حسم مواجهات الفريقين في 32 مرة.

لم يتلق برشلونة الهزيمة في آخر 7 مواجهات خاضها أمام ريال سوسيداد في ملعب أنويتا، حيث إنه حقق الفوز في 5 وتعادل أمام سوسيداد مرتين.

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