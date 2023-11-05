فلومينينسي يفوز على بوكا جونيورز 2 /1، ويقتنص كأس ليبرتادوريس لأول مرة

نهائي كأس ليبرتادوريس، نجح فريق فلومينينسي في الفوز على بوكا جونيورز، بهدفين مقابل هدف، والفوز بكأس ليبرتادوريس لأول مرة.

وانتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بهدف لكل فريق؛ ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي.

أهداف المباراة

تقدم فلومينينسي بالهدف الأول في الدقيقة 36 عن طريق خيرمان كانو الذي حول كرة أرضية عرضية من كينو لاعب بيراميدز الأسبق بتسديدة داخل الشباك.

واضطر فيرناندو دينيز مدرب فلومينينزي لاستبدال المخضرم فيليبي ميلو في الدقيقة 52 بعد تعرضه للإصابة، فيما أشرك مارلون بدلًا منه.

وأدرك بوكا جونيورز التعادل في الدقيقة 72 بتوقيع الظهير لويس أدفينكولا الذي سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وانتهى الشوط الثاني من المباراة بالتعادل الايجابي 1\1 وتم اللجوء لأشواط إضافية.

كرة "على الطائر"

وفي الشوط الإضافي الأول، أضاف فلومينينسي الهدف الثاني في الدقيقة 99 من زمن المباراة عن طريق جون كينيدي الذي سدد كرة "على الطائر" بعد تمريرة بالرأس من كينو.

وذهب كينيدي للمدرجات للاحتفال مع الجماهير فتم طرده بعد إشهار البطاقة الصفراء الثانية له ليكمل الفريق البرازيلي المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول، تعرض فرانك فابرا لاعب بوكا جونيورز للطرد بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد لكم نينو لاعب فلومينينسي.

وأصبح كانو هو أول لاعب يسجل 13 هدفًا في نفس النسخة من كوبا ليبرتادوريس في القرن الجاري.

وأعلن فريقا فلومينينسي البرازيلي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، التشكيل الأساسي للمباراة النهائية لكأس ليبرتادورس.

وتصدر النجمان إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق، ومارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد السابق تشكيل الفريقين خلال المباراة.

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تشكيل فلومينيسي



"فابيو، مارسيلو، فيليبي ميلو، نينو، تشافير، مارتينيلي، أندري، كينو، جانسو، أرياس، وكانو".

تشكيل بوكا جونيورز

"سيرخيو روميرو، أدفينكولا، فيجال، فالينتي، فابرا، إيزيكيل فرنانديز، جييرمي فرنانديز، باركو، ميرينتيل، وكافاني".

وتأهل الفائز بكأس البطولة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي ستقام في المملكة العربية السعودية، أوائل ديسمبر المقبل بمشاركة الأهلي.

والفريق الفائز بلقب كوبا ليبرتادوريس هو الفريق السابع الذي سيكمل عقد المتأهلين إلى البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.

وأوقعت القرعة بطل كوبا ليبرتادوريس في طريق الأهلي بمونديال الأندية.

المباراة النهائية

كان بوكا جونيورز تأهل إلى المباراة النهائية على حساب بالميراس البرازيلي في نصف النهائي، فيما صعد فلومينينسي بعد إقصاء مواطنه إنترناسيونال.

وتأهلت 6 أندية حتى الآن إلى البطولة هي الأهلي بطل أفريقيا، ومانشستر سيتي بطل أوروبا، وأوراوا ريد دياموندز بطل آسيا، وكلوب ليون بطل كونكاكاف، وأوكلاند سيتي ممثل أوقيانوسيا، إضافة إلى الاتحاد السعودي بطل دوري روشن للمحترفين كممثل للبلد المضيف.

الأهلي سيلاقي في الدور الثاني الفائز من مواجهة الدور التمهيدي بين الاتحاد وأوكلاند سيتي، وفي حال فاز بطل أفريقيا سيتأهل لنصف النهائي لملاقاة ممثل أمريكا الجنوبية.