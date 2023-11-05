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رياضة

مارسيلو يفضل لقب كوبا ليبرتادوريس عن بطولاته مع ريال مدريد

مارسيلو،فيتو
مارسيلو،فيتو

كوبا ليبرتادوريس، صدم البرازيلي مارسيلو، نجم فلومينينسي، جماهير وعشاق ريال مدريد بعد تصريحاته عقب تتويجه مع فريقه بلقب كوبا ليبرتادوريس، للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على بوكا جونيورز الأرجنتيني 2-1 في الوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 مساء السبت.

أهم لقب في مسيرتي على مستوى الأندية

وقال مارسيلو في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "في ريال مدريد سيفهمون ذلك، إنه أهم لقب في مسيرتي على مستوى الأندية، لأنه النادي الذي نشأت فيه ورعاني".

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وكان مارسيلو، البالغ 35 عامًا، لاعبًا في صفوف فلومينينسي خلال الفترة من 2005 وحتى 2007، قبل انتقاله إلى ريال مدريد الذي استمر معه حتى صيف العام الماضي، حين قرر الرحيل وخوض تجربة لم تكلل بالنجاح مع أولمبياكوس اليوناني.

وأوضح نجم ريال مدريد السابق: "لقد حققت لقبًا مهمًّا جدًّا مع فريقي المفضل، الذي منحني وساعدني لبناء مسيرتي، ليس هناك شيء أكثر قيمة من ذلك. إنه لا يقدر بثمن".

مشوار مارسيلو مع ريال مدريد

يذكر أن مارسيلو لعب 16 موسمًا بقميص ريال مدريد، وحقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات، ولقب الليجا 6 مرات، وكأس السوبر الإسباني 5 مرات، وكأس العالم للأندية 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس الملك في مناسبتين.

وحقق فريق فلومينينسي البرازيلي فوزا مثيرا على حساب نظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني، بنتيجة 2-1) ليتوج بطلا لبطولة كأس الليبرتادوريس، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب ماراكانا التاريخي.

وتقدم الأرجنتيني جيرمان كانو لفلومينينسي بهدف في الدقيقة الـ36 قبل أن يتعادل لويس أدفينكولا لفريق المدرب خورخي ألميرون بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الشوط الثاني.

وخاض الفريقان شوطين إضافيين بعد التعادل، وفي الدقيقة الـ99 سجل كينيدي هدف الفوز قبل أن يتلقى البطاقة الصفراء الثانية ويُطرد لمبالغته في الاحتفال بالهدف.

وفاز فريق المدرب فرناندو دينيز، الذي يقود منتخب البرازيل بشكل مؤقت، بلقب ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه.

وتأهل الفائز باللقب إلى نهائيات كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها في السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتأهل بوكا جونيورز إلى المباراة النهائية، بعد احتلاله صدارة مجموعته في دور المجموعات برصيد 13 نقطة، قبل أن يتخطى كلًا من ناسيونال وريسينغ الأرجنتيني وبالميراس البرازيلي في الأدوار الإقصائية.

أما فلومنينيسي فتأهل إلى الدور النهائي، بعد تصدره مجموعته في دور المجموعات متفوقًا على ريفربليت الأرجنتيني، قبل أن يفوز في الأدوار الإقصائية على كل من أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني ثم على أولمبيا في ربع النهائي، وعلى مواطنه إنترناسيونال في نصف النهائي.

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فلومينينسي يفوز على بوكا جونيورز 2 /1، ويقتنص كأس ليبرتادوريس لأول مرة

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