السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

التشكيل الرسمي لنهائي كوبا ليبارتادورس بين فلومينيسي وبوكا جونيورز

بوكا جونيورز
بوكا جونيورز

أعلن فريقا فلومينينسي البرازيلي وبوكا جونيورز الأرجنتيني،  التشكيل الأساسي للمباراة النهائية لكأس ليبرتادورس.

ويتصدر النجمان إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد السابق، ومارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد السابق تشكيل الفريقين خلال المباراة.

تشكيل فلومينيسي

"فابيو، مارسيلو، فيليبي ميلو، نينو، تشافير، مارتينيلي، أندري، كينو، جانسو، أرياس، وكانو".

تشكيل بوكا جونيورز

"سيرخيو روميرو، أدفينكولا، فيجال، فالينتي، فابرا، إيزيكيل فرنانديز، جييرمي فرنانديز، باركو، ميرينتيل، وكافاني".

Advertisements

ويتأهل الفائز بكأس البطولة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في المملكة العربية السعودية، أوائل ديسمبر المقبل.

موعد نهائي كأس ليبرتادوريس والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة بوكا جونيورز ضد فلومينينسي في العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة بوكا جونيورز أمام فلومينينسي، على قناة بي إن سبورتس 2HD.

 

ألقاب وأوراق بوكا جونيورز وفلومينينسي

ويأمل فلومينينسي البرازيلي في التتويج الأول، أما بوكا جونيورز يبحث عن إضافة لقبه السابع، ليعادل الرقم القياسي لمواطنه إنديبندينتي الأكثر تتويجا باللقب القاري.

وإذا قدر التتويج لصالح فلومينينسي، سيظل اللقب القاري في البرازيل للمرة الخامسة تواليا، وهي سلسلة لم يحققها أي بلد آخر على مدار 64 عاما في هذه البطولة.

في المقابل، لم يفز بوكا جونيورز بالبطولة القارية منذ 2007، وخسر النهائي مرتين في الأعوام الأخيرة.

وتخطى بوكا جونيورز، فريقا برازيليا آخر في نصف النهائي، وهو بالميراس بركلات الترجيح، وذلك بفضل تألق حارس مرماه روميرو.

واعتبر روميرو، الذي دافع عن ألوان مانشستر يونايتد، بأن خوض ركلات الترجيح "أمر ممتع لديه دائما".

في المقابل، تخطى فلومينينسي، مواطنه إنتر ناسيونال بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

ويعول فلومينينسي على نجميه المخضرمين مارسيلو وفيليبي ميلو، علما بأن الأخير توج بكأس ليبرتادوريس مرتين عامي 2020 و2021 في صفوف بالميراس.

ويملك مارسيلو، خبرة كبيرة في المسابقات القارية، بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أوروبا أكثر من مرة مع ريال مدريد.

واعترف ميلو الذي دافع عن ألوان أندية كثيرة في القارة العجوز، بأنه مشجع لبوكا جونيورز منذ صغره.

وقال فيليبي ميلو "هذا شغف يرافقني منذ أن كنت طفلا، لقد تابعت لاعبين عدة أحبهم دافعوا عن ألوان بوكا جونيورز".

ويشرف على تدريب فلومينينسي، فرناندو دينيز، وهو في الوقت ذاته مدرب المنتخب البرازيلي.

وسبق لفريق فلومينينسي، بلوغ نهائي كأس ليبرتادوريس مرة واحدة، قبل الخسارة أمام ليجا دي كيتو الإكوادوري عام 2008.

أما بوكا، سيعول على المخضرم الأوروجواياني إدينسون كافاني، كما يضم الموهبة فالنتين باركو، لكنه يخسر جهود ماركوس روخو بسبب طرده في نصف النهائي.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية.

 

فلومينينسي بوكا جونيورز كأس ليبرتادورس كافاني مارسيلو

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، أرسنال يتلقى الهزيمة الأولى أمام نيوكاسل بهدف مثير للجدل

الدوري المصري، بلدية المحلة يحقق فوزا صعبا على فاركو 3-2

الدوري المصري، بلدية المحلة يتقدم على فاركو بثلاثية في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي يكتسح بورنموث 6-1

الأكثر قراءة

تعليق عاجل من وزير دفاع الاحتلال بشأن اتفاقية السلام مع مصر

الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف مفاجأة عن فيديو البسكويت منتهي الصلاحية وحجم المساعدات المصرية

أوباما عن العدوان الإسرائيلي على غزة: مستحيل أن أكون محايدا في مواجهة هذه المذبحة

هيئة البث الإسرائيلية تكشف رسالة بلينكن السرية لمسؤولي تل أبيب

أخبار مصر اليوم، بشرى سارة بشأن خطة تخفيف الأحمال.. وتحذير عاجل من أمطار رعدية غدا على هذه المناطق

شاهد، بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون مساء اليوم

حرب الشوارع والنفس الطويل، تقارير تكشف إستراتيجية حماس في التعامل مع العدوان الإسرائيلي

إغلاق مطار هامبورج في ألمانيا بسبب حادث إطلاق نار

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 5-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 5-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج، حظك الأحد 5 -11- 2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 5-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 4-11-2023

27 جنيها سعر كيلو السكر في السوق اليوم السبت

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 4-11-2023

المزيد

انفوجراف

غزة تتحول إلى مدينة أشباح.. العدوان الأكثر دموية وتدميرا للقطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العقرب في المنام وعلاقته بالغيبة والنميمة

المشاركة المجتمعية والمفعول به، أبرز ما جاء في ملتقى الطفل بالجامع الأزهر

ما حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة؟.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية